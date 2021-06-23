https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от коронавируса

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от коронавируса

Почти половина россиян поддержали обязательную вакцинацию населения от коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:52

2021-06-23T09:52

2021-06-23T09:52

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

вциом

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Почти половина россиян поддержали обязательную вакцинацию населения от коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Как показали результаты, 49 процентов респондентов одобрили решение властей обязать работников определенных сфер сделать прививки. Шестнадцать процентов остались безразличны к вопросу, 30 процентов отнеслись скорее отрицательно. В городах с населением до 100 тысяч человек идею поддержали 54 процента опрошенных, а в Москве и Петербурге ее чаще, чем в других городах, оценивали негативно (30 процентов). С тем, что обязательная вакцинация работников сферы услуг поможет улучшить ситуацию с COVID-19 в Москве и области, согласны 52 процента россиян, в то же время 34 процента опрошенных придерживаются противоположного мнения, а еще 14 процентов не смогли ответить однозначно. Двадцать два процента респондентов, чаще всего молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, оказались не в курсе такого решения властей.Статистическая погрешность исследования не превышает 2,5 процента, отметил ВЦИОМ. Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты на прошлой неделе ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, первый компонент вакцины получили как минимум 19,7 миллиона человек, двумя компонентами привились свыше 16 миллионов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/vuz-1738120382.html

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738164927.html

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