https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738229936.html
В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса
Рисков нехватки вакцины от коронавируса в РФ нет и не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:28
2021-06-23T13:28
2021-06-23T13:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рисков нехватки вакцины от коронавируса в РФ нет и не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы его не оцениваем: мы считаем, что его не должно быть и не будет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риск дефицита вакцины внутри страны.Отвечая на вопрос, касающийся поставок препарата в Аргентину, он отметил, что сейчас "абсолютным приоритетом является внутреннее потребление" и удовлетворение внутренних нужд, а также вакцинация населения РФ."Именно на этом приоритете сейчас производители и наши ведомства концентрируются. Действительно, удовлетворить абсолютно весь спрос заграницей сиюминутно не представляется возможным, но по истечению времени все обязательства будут выполняться", - добавил Песков.
россия
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0d4e348e2b2efdfd50c60f567215470f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, дмитрий песков, общество
В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса
В Кремле заявили, что рисков нехватки вакцины от коронавируса в России нет и не будет