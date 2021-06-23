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В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса

В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о риске дефицита вакцины от коронавируса

Рисков нехватки вакцины от коронавируса в РФ нет и не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:28

2021-06-23T13:28

2021-06-23T13:28

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рисков нехватки вакцины от коронавируса в РФ нет и не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы его не оцениваем: мы считаем, что его не должно быть и не будет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риск дефицита вакцины внутри страны.Отвечая на вопрос, касающийся поставок препарата в Аргентину, он отметил, что сейчас "абсолютным приоритетом является внутреннее потребление" и удовлетворение внутренних нужд, а также вакцинация населения РФ."Именно на этом приоритете сейчас производители и наши ведомства концентрируются. Действительно, удовлетворить абсолютно весь спрос заграницей сиюминутно не представляется возможным, но по истечению времени все обязательства будут выполняться", - добавил Песков.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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