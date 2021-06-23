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Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей
Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей - РИА Новости, 23.06.2021
Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей
Созданный по инициативе врио главы Тувы Владислава Ховалыга народный проект "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем более 26 тысяч малоимущих семей в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T05:09
2021-06-23T05:09
республика тыва
общество
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КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Созданный по инициативе врио главы Тувы Владислава Ховалыга народный проект "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем более 26 тысяч малоимущих семей в республике, сообщает пресс-служба главы правительства.По ее данным, на реализацию проекта выделено 11,059 млн рублей, из них из бюджета республики – 10,5 млн и внебюджетных источников (благотворительная помощь) – 559 тысяч.На сегодняшний день посадка картофеля завершена во всех районах и городах республики. Посажено 382 тонны картофеля на 261 гектаре земли, из них на собственных приусадебных участках – 188 гектара и на коллективных местах посадки — 65,2 гектара. Для получения урожая участникам проекта теперь остается лишь надлежащим образом ухаживать за посаженным картофелем, своевременно орошать и окучивать его, обрабатывать междурядья.По предварительным данным минсельхозпрода Республики Тыва, прогнозный валовый сбор урожая картофеля в этом году составит 2824 тонны.
https://ria.ru/20210615/tuva-1737031525.html
https://ria.ru/20210608/tuva-1736094412.html
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республика тыва, общество

Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей

05:09 23.06.2021
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкМолодой человек во время уборки урожая картофеля
Молодой человек во время уборки урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Созданный по инициативе врио главы Тувы Владислава Ховалыга народный проект "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем более 26 тысяч малоимущих семей в республике, сообщает пресс-служба главы правительства.
По ее данным, на реализацию проекта выделено 11,059 млн рублей, из них из бюджета республики – 10,5 млн и внебюджетных источников (благотворительная помощь) – 559 тысяч.
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"Инициированный врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом проект позволил обеспечить 26 098 малоимущих семей, проживающих в частных домовладениях, семенами картофеля. Из них в рамках реализации регионального проекта "Социальный картофель" семена картофеля получили 1241 малоимущая семья, за счет семенного фонда, полученного в 2020 году, обеспечена потребность 812 семей и собственный посадочный овощ посадили 11 499 семей", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день посадка картофеля завершена во всех районах и городах республики. Посажено 382 тонны картофеля на 261 гектаре земли, из них на собственных приусадебных участках – 188 гектара и на коллективных местах посадки — 65,2 гектара. Для получения урожая участникам проекта теперь остается лишь надлежащим образом ухаживать за посаженным картофелем, своевременно орошать и окучивать его, обрабатывать междурядья.
По предварительным данным минсельхозпрода Республики Тыва, прогнозный валовый сбор урожая картофеля в этом году составит 2824 тонны.
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