https://ria.ru/20210623/tuva-1738171210.html

Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей

Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей - РИА Новости, 23.06.2021

Проект Тувы "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем 26 тысяч семей

Созданный по инициативе врио главы Тувы Владислава Ховалыга народный проект "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем более 26 тысяч малоимущих семей в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T05:09

2021-06-23T05:09

2021-06-23T05:09

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Созданный по инициативе врио главы Тувы Владислава Ховалыга народный проект "Картофель – в каждый дом" обеспечит урожаем более 26 тысяч малоимущих семей в республике, сообщает пресс-служба главы правительства.По ее данным, на реализацию проекта выделено 11,059 млн рублей, из них из бюджета республики – 10,5 млн и внебюджетных источников (благотворительная помощь) – 559 тысяч.На сегодняшний день посадка картофеля завершена во всех районах и городах республики. Посажено 382 тонны картофеля на 261 гектаре земли, из них на собственных приусадебных участках – 188 гектара и на коллективных местах посадки — 65,2 гектара. Для получения урожая участникам проекта теперь остается лишь надлежащим образом ухаживать за посаженным картофелем, своевременно орошать и окучивать его, обрабатывать междурядья.По предварительным данным минсельхозпрода Республики Тыва, прогнозный валовый сбор урожая картофеля в этом году составит 2824 тонны.

https://ria.ru/20210615/tuva-1737031525.html

https://ria.ru/20210608/tuva-1736094412.html

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республика тыва, общество