https://ria.ru/20210623/turizm-1738236220.html

Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими"

Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими" - РИА Новости, 23.06.2021

Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими"

Рост цен на отели и другие туристические услуги на Алтае необходимо сдерживать, чтобы они не сравнялись со швейцарскими, заявила на заседании Совфеда спикер... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:04

2021-06-23T14:04

2021-06-23T14:19

туризм

олег хорохордин

новости - туризм

валентина матвиенко

совет федерации рф

швейцария

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост цен на отели и другие туристические услуги на Алтае необходимо сдерживать, чтобы они не сравнялись со швейцарскими, заявила на заседании Совфеда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарскими, иначе даже с туристическим кешбэком внутренний туризм станет недоступным для граждан. Прошу вас обратить на это внимание",- сказала она, обращаясь к главе Алтая Олегу Хорохордину.По словам Матвиенко, туристический поток на российские курорты, в том числе и Алтай, значительно вырос, но вместе с ним выросли и цены на проживание и другие услуги."Обратите на это внимание, для туризма имидж значит очень многое. Сейчас как раз очень хороший шанс этот имидж улучшить. Сейчас надо выходить за привычные рамки, повышать уровень сервиса", - сказала спикер.

https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html

швейцария

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олег хорохордин, новости - туризм, валентина матвиенко, совет федерации рф, швейцария, общество