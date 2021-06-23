Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210623/turizm-1738236220.html
Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими"
Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими" - РИА Новости, 23.06.2021
Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими"
Рост цен на отели и другие туристические услуги на Алтае необходимо сдерживать, чтобы они не сравнялись со швейцарскими, заявила на заседании Совфеда спикер... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:04
2021-06-23T14:19
туризм
олег хорохордин
новости - туризм
валентина матвиенко
совет федерации рф
швейцария
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост цен на отели и другие туристические услуги на Алтае необходимо сдерживать, чтобы они не сравнялись со швейцарскими, заявила на заседании Совфеда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарскими, иначе даже с туристическим кешбэком внутренний туризм станет недоступным для граждан. Прошу вас обратить на это внимание",- сказала она, обращаясь к главе Алтая Олегу Хорохордину.По словам Матвиенко, туристический поток на российские курорты, в том числе и Алтай, значительно вырос, но вместе с ним выросли и цены на проживание и другие услуги."Обратите на это внимание, для туризма имидж значит очень многое. Сейчас как раз очень хороший шанс этот имидж улучшить. Сейчас надо выходить за привычные рамки, повышать уровень сервиса", - сказала спикер.
https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег хорохордин, новости - туризм, валентина матвиенко, совет федерации рф, швейцария, общество
Матвиенко призвала власти Алтая не делать цены на туризм "швейцарскими"
14:04 23.06.2021 (обновлено: 14:19 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Матвиенко призвала власти Алтая сдерживать цены на туризм, чтобы они не были "как в Швейцарии"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост цен на отели и другие туристические услуги на Алтае необходимо сдерживать, чтобы они не сравнялись со швейцарскими, заявила на заседании Совфеда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарскими, иначе даже с туристическим кешбэком внутренний туризм станет недоступным для граждан. Прошу вас обратить на это внимание",- сказала она, обращаясь к главе Алтая Олегу Хорохордину.
По словам Матвиенко, туристический поток на российские курорты, в том числе и Алтай, значительно вырос, но вместе с ним выросли и цены на проживание и другие услуги.
"Обратите на это внимание, для туризма имидж значит очень многое. Сейчас как раз очень хороший шанс этот имидж улучшить. Сейчас надо выходить за привычные рамки, повышать уровень сервиса", - сказала спикер.
Регионы России. Республика Алтай - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 01:11Туризм
Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян
 
ТуризмОлег ХорохординНовости - ТуризмВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФШвейцарияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния