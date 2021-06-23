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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/sputnik-1738189329.html
В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы
В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы - РИА Новости, 23.06.2021
В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект документа о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы объемом не менее четырех... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:13
2021-06-23T11:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект документа о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы объемом не менее четырех миллионов доз, сообщается на сайте кабмина."Внести в правительство РФ проект распоряжения правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырех миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года, а также определение единственного поставщика (поставщиков) по закупке и доставке вакцины в субъекты Российской Федерации в соответствии с распределением", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 25 июня 2021 года.Кроме того, Минздраву, Минобрнауки и Роспотребнадзору поручено представить позицию о сроках и порядке осуществления вакцинации лиц, перенёсших коронавирус, ревакцинации ранее вакцинированных, включая указание сроков, в течение которых сохраняется действие вакцин после первоначальной вакцинации, а также о вакцинации граждан в организованных очагах. Срок исполнения был до 12.00 18 июня."Минздраву России ... в целях обеспечения мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, внести в правительство РФ проект постановления правительства РФ, предусматривающий внесение изменений в постановление правительства РФ от 31 марта 2020 года №373 "Об утверждении Временных правил учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19)", в порядке, установленном абзацем вторым пункта 61(1) Регламента правительства РФ. Срок – до 23 июня 2021 года", - добавляется в сообщении.
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вакцина "спутник лайт", михаил мишустин, правительство рф
В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы
10:13 23.06.2021 (обновлено: 11:12 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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Мишустин поручил внести в правительство проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект документа о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы объемом не менее четырех миллионов доз, сообщается на сайте кабмина.
"Внести в правительство РФ проект распоряжения правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырех миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года, а также определение единственного поставщика (поставщиков) по закупке и доставке вакцины в субъекты Российской Федерации в соответствии с распределением", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 25 июня 2021 года.
Кроме того, Минздраву, Минобрнауки и Роспотребнадзору поручено представить позицию о сроках и порядке осуществления вакцинации лиц, перенёсших коронавирус, ревакцинации ранее вакцинированных, включая указание сроков, в течение которых сохраняется действие вакцин после первоначальной вакцинации, а также о вакцинации граждан в организованных очагах. Срок исполнения был до 12.00 18 июня.
"Минздраву России ... в целях обеспечения мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, внести в правительство РФ проект постановления правительства РФ, предусматривающий внесение изменений в постановление правительства РФ от 31 марта 2020 года №373 "Об утверждении Временных правил учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19)", в порядке, установленном абзацем вторым пункта 61(1) Регламента правительства РФ. Срок – до 23 июня 2021 года", - добавляется в сообщении.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Михаил МишустинПравительство РФ
 
 
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