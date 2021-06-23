https://ria.ru/20210623/sputnik-1738189329.html

В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы

В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы - РИА Новости, 23.06.2021

В правительство внесут проект о поставках "Спутника Лайт" в регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект документа о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы объемом не менее четырех... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:13

2021-06-23T10:13

2021-06-23T11:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект документа о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы объемом не менее четырех миллионов доз, сообщается на сайте кабмина."Внести в правительство РФ проект распоряжения правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырех миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года, а также определение единственного поставщика (поставщиков) по закупке и доставке вакцины в субъекты Российской Федерации в соответствии с распределением", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 25 июня 2021 года.Кроме того, Минздраву, Минобрнауки и Роспотребнадзору поручено представить позицию о сроках и порядке осуществления вакцинации лиц, перенёсших коронавирус, ревакцинации ранее вакцинированных, включая указание сроков, в течение которых сохраняется действие вакцин после первоначальной вакцинации, а также о вакцинации граждан в организованных очагах. Срок исполнения был до 12.00 18 июня."Минздраву России ... в целях обеспечения мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, внести в правительство РФ проект постановления правительства РФ, предусматривающий внесение изменений в постановление правительства РФ от 31 марта 2020 года №373 "Об утверждении Временных правил учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19)", в порядке, установленном абзацем вторым пункта 61(1) Регламента правительства РФ. Срок – до 23 июня 2021 года", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", михаил мишустин, правительство рф