https://ria.ru/20210623/skoraya-1738338959.html

В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции

В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции - РИА Новости, 23.06.2021

В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции

Свыше 400 тысяч человек в последние несколько лет попадали в США в отделения неотложной медицинской помощи из-за столкновений с полицией или охраной, сообщает... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T23:11

2021-06-23T23:11

2021-06-23T23:12

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Свыше 400 тысяч человек в последние несколько лет попадали в США в отделения неотложной медицинской помощи из-за столкновений с полицией или охраной, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные изученные им властей.Материал на сайте телеканала опубликован по итогам расследования, проведенного совместно с некоммерческой журналистской организацией Marshall Project, которая занимается вопросами уголовного правосудия."Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что с 2015 года более 400 тысяч человек проходили лечение в отделениях неотложной помощи из-за насильственного взаимодействия с полицией или охранниками", - отмечается в публикации.Подчеркивается, что значительная часть из порядка 18 тысяч правоохранительных органов страны не подсчитывают и не обнародуют данных по количеству людей, которым из-за действий правоохранителей требуется медпомощь.В прошлом году по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель Флойда послужила поводом для многочисленных призывов к прекращению жестокости полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/ssha-1729339005.html

https://ria.ru/20210614/blm-1736949817.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире