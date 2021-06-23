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В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции
В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции - РИА Новости, 23.06.2021
В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции
Свыше 400 тысяч человек в последние несколько лет попадали в США в отделения неотложной медицинской помощи из-за столкновений с полицией или охраной, сообщает... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T23:11
2021-06-23T23:12
джордж флойд
миннеаполис
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Свыше 400 тысяч человек в последние несколько лет попадали в США в отделения неотложной медицинской помощи из-за столкновений с полицией или охраной, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные изученные им властей.Материал на сайте телеканала опубликован по итогам расследования, проведенного совместно с некоммерческой журналистской организацией Marshall Project, которая занимается вопросами уголовного правосудия."Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что с 2015 года более 400 тысяч человек проходили лечение в отделениях неотложной помощи из-за насильственного взаимодействия с полицией или охранниками", - отмечается в публикации.Подчеркивается, что значительная часть из порядка 18 тысяч правоохранительных органов страны не подсчитывают и не обнародуют данных по количеству людей, которым из-за действий правоохранителей требуется медпомощь.В прошлом году по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель Флойда послужила поводом для многочисленных призывов к прекращению жестокости полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/ssha-1729339005.html
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире
В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции
23:11 23.06.2021 (обновлено: 23:12 23.06.2021)
 
© REUTERS / Peter DaSilvaСотрудник полиции на месте стрельбы в Сан-Хосе, США
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© REUTERS / Peter DaSilva

В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за действий полиции

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Свыше 400 тысяч человек в последние несколько лет попадали в США в отделения неотложной медицинской помощи из-за столкновений с полицией или охраной, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные изученные им властей.
Материал на сайте телеканала опубликован по итогам расследования, проведенного совместно с некоммерческой журналистской организацией Marshall Project, которая занимается вопросами уголовного правосудия.
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"Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что с 2015 года более 400 тысяч человек проходили лечение в отделениях неотложной помощи из-за насильственного взаимодействия с полицией или охранниками", - отмечается в публикации.
Подчеркивается, что значительная часть из порядка 18 тысяч правоохранительных органов страны не подсчитывают и не обнародуют данных по количеству людей, которым из-за действий правоохранителей требуется медпомощь.
В прошлом году по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель Флойда послужила поводом для многочисленных призывов к прекращению жестокости полиции.
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