https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184664.html

Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу

Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021

Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу

Накануне брюссельского саммита Украина спровоцировала кризис в Донбассе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:36

2021-06-23T09:36

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

брюссель

донбасс

нато

сергей шойгу

украина

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Накануне брюссельского саммита Украина спровоцировала кризис в Донбассе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По словам министра, таким образом подтверждается мнение, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях. А некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.

https://ria.ru/20210623/nato-1738182747.html

россия

брюссель

донбасс

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, брюссель, донбасс, нато, сергей шойгу, украина, в мире