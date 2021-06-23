https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184664.html
Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу
Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021
Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу
Накануне брюссельского саммита Украина спровоцировала кризис в Донбассе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:36
2021-06-23T09:36
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
брюссель
донбасс
нато
сергей шойгу
украина
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Накануне брюссельского саммита Украина спровоцировала кризис в Донбассе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По словам министра, таким образом подтверждается мнение, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях. А некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.
https://ria.ru/20210623/nato-1738182747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская конференция по международной безопасности, россия, брюссель, донбасс, нато, сергей шойгу, украина, в мире
Киев накануне саммита НАТО спровоцировал кризис в Донбассе, заявил Шойгу
09:36 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО спровоцировала очередной кризис в Донбассе