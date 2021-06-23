Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
Глава Минтруда России Антон Котяков поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что работа агентства в самых разнообразных форматах и по самому широкому кругу тем делает информационную картину более полной, яркой, объективной и всеобъемлющей.
В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
"Дорогие друзья! От имени Минтруда России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Коллектив "Россия сегодня" ежедневно сообщает десяткам миллионов читателей, слушателей и зрителей по всему миру самые важные новости. Ваша работа в самых разнообразных форматах и по самому широкому кругу тем делает информационную картину более полной, яркой, объективной и всеобъемлющей. Наш коллектив не понаслышке знаком с качеством вашей работы, вашей оперативностью и преданностью своему делу", - говорится в поздравлении министра.
Он также пожелал сотрудникам медиахолдинга счастья, здоровья и побольше хороших новостей.