Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

"Дорогие друзья! От имени Минтруда России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Коллектив "Россия сегодня" ежедневно сообщает десяткам миллионов читателей, слушателей и зрителей по всему миру самые важные новости. Ваша работа в самых разнообразных форматах и по самому широкому кругу тем делает информационную картину более полной, яркой, объективной и всеобъемлющей. Наш коллектив не понаслышке знаком с качеством вашей работы, вашей оперативностью и преданностью своему делу", - говорится в поздравлении министра.