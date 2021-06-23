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Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минтруда РФ Антон Котяков поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что работа агентства в самых разнообразных форматах и... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:26
2021-06-23T13:26
россия
антон котяков
миа "россия сегодня"
совинформбюро
журналистика
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что работа агентства в самых разнообразных форматах и по самому широкому кругу тем делает информационную картину более полной, яркой, объективной и всеобъемлющей.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".Он также пожелал сотрудникам медиахолдинга счастья, здоровья и побольше хороших новостей.
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Новости
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россия, антон котяков, миа "россия сегодня", совинформбюро, журналистика, общество
Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
13:26 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
 Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Глава Минтруда России Антон Котяков поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что работа агентства в самых разнообразных форматах и по самому широкому кругу тем делает информационную картину более полной, яркой, объективной и всеобъемлющей.
В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
"Дорогие друзья! От имени Минтруда России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Коллектив "Россия сегодня" ежедневно сообщает десяткам миллионов читателей, слушателей и зрителей по всему миру самые важные новости. Ваша работа в самых разнообразных форматах и по самому широкому кругу тем делает информационную картину более полной, яркой, объективной и всеобъемлющей. Наш коллектив не понаслышке знаком с качеством вашей работы, вашей оперативностью и преданностью своему делу", - говорится в поздравлении министра.
Он также пожелал сотрудникам медиахолдинга счастья, здоровья и побольше хороших новостей.
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РоссияАнтон КотяковМИА "Россия сегодня"СовинформбюрожурналистикаОбщество
 
 
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