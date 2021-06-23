https://ria.ru/20210623/rossiya-1738228235.html
Рошаль поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Рошаль поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Рошаль поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:21
2021-06-23T13:21
2021-06-23T13:21
миа "россия сегодня"
леонид рошаль
журналистика
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство – это "огромная часть жизни".Доктор поздравил агентство с юбилеем и выразил уверенность, что на этой дате "жизнь не кончается", и будет еще много интересных новостей."Здоровья всем сотрудникам, кто создает РИА Новости, и техническому персоналу, и редакторам, и дикторам, и всем-всем. Это огромная наша часть жизни. Поздравляю, не болейте. Будьте здоровы", - добавил Рошаль.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" – крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", леонид рошаль, журналистика, общество
Рошаль поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Леонид Рошаль поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство – это "огромная часть жизни".
"Сколько себя помню, столько помню РИА Новости. Фактически они прошли со мной, или я с ними, всю жизнь. Они начали в Великую Отечественную войну и являлись многие годы, и сейчас являются, одним из самых главных рупоров разнообразной информации. И хорошо, что РИА Новости у нас есть", - сказал Рошаль.
Доктор поздравил агентство с юбилеем и выразил уверенность, что на этой дате "жизнь не кончается", и будет еще много интересных новостей.
"Здоровья всем сотрудникам, кто создает РИА Новости, и техническому персоналу, и редакторам, и дикторам, и всем-всем. Это огромная наша часть жизни. Поздравляю, не болейте. Будьте здоровы", - добавил Рошаль.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" – крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.