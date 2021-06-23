https://ria.ru/20210623/proisshestviya-1738250425.html

В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена

В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена

В Москве вынесен приговор участникам группы, покушавшимся на похищение столичного предпринимателя с целью вымогательства биткоинов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:07

2021-06-23T15:07

2021-06-23T15:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве вынесен приговор участникам группы, покушавшимся на похищение столичного предпринимателя с целью вымогательства биткоинов, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, 2018 году Меликсетян, работая в коммерческой организации, узнал, что гендиректор владеет 275 биткоинами и решил похитить их с электронного кошелька. Он сообщил об этом Горюнову, который привлек для Батечко и Хамилонова. Арендовав квартиру, планировали похитить потерпевшего, удерживать и вымогать криптовалюту. Однако о намерениях подсудимых стало известно потерпевшему, и он обратился в полицию. Инсценировка похищения и передача его сообщникам Горюнова проходила в рамках оперативного эксперимента, по результатам которого все фигуранты были задержаны."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Георгия Лямина, Павла Батечко, Алексея Хамилонова и Карлена Меликсетяна. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений", - говорится в сообщении.По информации следствия, при обыске были обнаружены и изъяты около 30 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Проведены судебные экспертизы, в том числе комплексная дактилоскопическая и баллистическая."Приговором суда Лямину назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, Хамилонову – в виде 8,6 лет, Батечко – восемь лет. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Меликсетяна суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.Отмечается, что Горюнов заключил во время предварительного следствия досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассматривалось в отдельном производстве. Ему назначено наказание три года колонии строгого режима.

https://ria.ru/20181106/1532191982.html

https://ria.ru/20210416/pokhischenie-1728518060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия