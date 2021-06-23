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В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена
В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена
В Москве вынесен приговор участникам группы, покушавшимся на похищение столичного предпринимателя с целью вымогательства биткоинов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:07
2021-06-23T15:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве вынесен приговор участникам группы, покушавшимся на похищение столичного предпринимателя с целью вымогательства биткоинов, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, 2018 году Меликсетян, работая в коммерческой организации, узнал, что гендиректор владеет 275 биткоинами и решил похитить их с электронного кошелька. Он сообщил об этом Горюнову, который привлек для Батечко и Хамилонова. Арендовав квартиру, планировали похитить потерпевшего, удерживать и вымогать криптовалюту. Однако о намерениях подсудимых стало известно потерпевшему, и он обратился в полицию. Инсценировка похищения и передача его сообщникам Горюнова проходила в рамках оперативного эксперимента, по результатам которого все фигуранты были задержаны."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Георгия Лямина, Павла Батечко, Алексея Хамилонова и Карлена Меликсетяна. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений", - говорится в сообщении.По информации следствия, при обыске были обнаружены и изъяты около 30 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Проведены судебные экспертизы, в том числе комплексная дактилоскопическая и баллистическая."Приговором суда Лямину назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, Хамилонову – в виде 8,6 лет, Батечко – восемь лет. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Меликсетяна суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.Отмечается, что&nbsp; Горюнов заключил во время предварительного следствия&nbsp; досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассматривалось в отдельном производстве. Ему назначено наказание три года колонии строгого режима.
https://ria.ru/20181106/1532191982.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена
15:07 23.06.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Яков Андреев

В Москве вынесли приговор мужчинам, пытавшихся похитить бизнесмена с целью кражи биткоинов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве вынесен приговор участникам группы, покушавшимся на похищение столичного предпринимателя с целью вымогательства биткоинов, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, 2018 году Меликсетян, работая в коммерческой организации, узнал, что гендиректор владеет 275 биткоинами и решил похитить их с электронного кошелька. Он сообщил об этом Горюнову, который привлек для Батечко и Хамилонова. Арендовав квартиру, планировали похитить потерпевшего, удерживать и вымогать криптовалюту. Однако о намерениях подсудимых стало известно потерпевшему, и он обратился в полицию. Инсценировка похищения и передача его сообщникам Горюнова проходила в рамках оперативного эксперимента, по результатам которого все фигуранты были задержаны.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Георгия Лямина, Павла Батечко, Алексея Хамилонова и Карлена Меликсетяна. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
По информации следствия, при обыске были обнаружены и изъяты около 30 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Проведены судебные экспертизы, в том числе комплексная дактилоскопическая и баллистическая.
"Приговором суда Лямину назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, Хамилонову – в виде 8,6 лет, Батечко – восемь лет. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Меликсетяна суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что  Горюнов заключил во время предварительного следствия  досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассматривалось в отдельном производстве. Ему назначено наказание три года колонии строгого режима.
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