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ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе - РИА Новости, 23.06.2021
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе
Высокий риск распространения лесных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов шести федеральных округов страны из-за жаркой погоды и... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T02:37
2021-06-23T02:37
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Высокий риск распространения лесных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов шести федеральных округов страны из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Максимально возможные риски возникновения и распространения лесных пожаров, кроме Республики Саха (Якутия), также прогнозируются на юго-востоке Хабаровского края, юге Красноярского и Алтайского краев, по югу и западу Ханты-Мансийского автономного округа, на территории Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской областей и юге Республики Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института отмечают, что пожарную обстановку в стране могут осложнить дефицит осадков на фоне роста дневных температур воздуха до плюс 25 градусов."Специалисты ВНИИ ГОЧС рекомендуют органам местного самоуправления и другим заинтересованным органам РСЧС указанных выше субъектов принять своевременные и достаточные меры по охране лесов от пожаров", - резюмирует ведомство.
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внии гочс, россия, общество
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе
02:37 23.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Во ВНИИ ГОЧС предупредили о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Высокий риск распространения лесных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов шести федеральных округов страны из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Максимально возможные риски возникновения и распространения лесных пожаров, кроме Республики Саха (Якутия), также прогнозируются на юго-востоке Хабаровского края, юге Красноярского и Алтайского краев, по югу и западу Ханты-Мансийского автономного округа, на территории Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской областей и юге Республики Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что пожарную обстановку в стране могут осложнить дефицит осадков на фоне роста дневных температур воздуха до плюс 25 градусов.
"Специалисты ВНИИ ГОЧС рекомендуют органам местного самоуправления и другим заинтересованным органам РСЧС указанных выше субъектов принять своевременные и достаточные меры по охране лесов от пожаров", - резюмирует ведомство.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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