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ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе

ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе - РИА Новости, 23.06.2021

ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе

Высокий риск распространения лесных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов шести федеральных округов страны из-за жаркой погоды и... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T02:37

2021-06-23T02:37

2021-06-23T02:37

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Высокий риск распространения лесных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов шести федеральных округов страны из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Максимально возможные риски возникновения и распространения лесных пожаров, кроме Республики Саха (Якутия), также прогнозируются на юго-востоке Хабаровского края, юге Красноярского и Алтайского краев, по югу и западу Ханты-Мансийского автономного округа, на территории Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской областей и юге Республики Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института отмечают, что пожарную обстановку в стране могут осложнить дефицит осадков на фоне роста дневных температур воздуха до плюс 25 градусов."Специалисты ВНИИ ГОЧС рекомендуют органам местного самоуправления и другим заинтересованным органам РСЧС указанных выше субъектов принять своевременные и достаточные меры по охране лесов от пожаров", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20210613/pozhary-1736838591.html

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