https://ria.ru/20210623/pozdravlenie-1738329481.html
Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" всегда в гуще новостей и работает на благо информации, считает депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хавьер Бертуччи. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:23
2021-06-23T21:23
2021-06-23T21:23
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" всегда в гуще новостей и работает на благо информации, считает депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хавьер Бертуччи."Хочу поздравить агентство Sputnik с 80-летием с начала основания. 24 июня, 80 лет назад, было создано советское информационное агентство (Совинформбюро), которое впоследствии преобразовалось в Sputnik, оно проделало огромную и хорошую работу на благо информации на всей планете", - сказал депутат."В Венесуэле агентство всегда в гуще новостей, всегда работает очень оперативно и всегда внимательно следит за важными новостями. Я поздравляю вас отсюда, с этого красивого острова Маргарита", - добавил Бертуччи.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/knaysl-1738313994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием