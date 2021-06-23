https://ria.ru/20210623/pozdravlenie-1738329481.html

Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Депутат Нацассамблеи Венесуэлы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

МИА "Россия сегодня" всегда в гуще новостей и работает на благо информации, считает депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хавьер Бертуччи. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:23

2021-06-23T21:23

2021-06-23T21:23

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

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венесуэла

ссср

новости агентства

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" всегда в гуще новостей и работает на благо информации, считает депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хавьер Бертуччи."Хочу поздравить агентство Sputnik с 80-летием с начала основания. 24 июня, 80 лет назад, было создано советское информационное агентство (Совинформбюро), которое впоследствии преобразовалось в Sputnik, оно проделало огромную и хорошую работу на благо информации на всей планете", - сказал депутат."В Венесуэле агентство всегда в гуще новостей, всегда работает очень оперативно и всегда внимательно следит за важными новостями. Я поздравляю вас отсюда, с этого красивого острова Маргарита", - добавил Бертуччи.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/knaysl-1738313994.html

https://ria.ru/20210623/mia-1738307314.html

россия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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