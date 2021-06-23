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Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год

Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год - РИА Новости, 23.06.2021

Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год

РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T03:18

2021-06-23T03:18

2021-06-23T05:07

людмила иванова-швец

россия

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ. Правда, критерии уважительной причины не определены, работодатель сам решает, что считать уважительной причиной, что - нет. В законе также указаны категории граждан, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения содержания, более того, в ТК указаны сроки предоставления таких отпусков, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Иванова-Швец предупреждает, что, уходя в такой отпуск, работник в это время не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила иванова-швец, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество