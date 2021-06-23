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Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год
Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год - РИА Новости, 23.06.2021
Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год
РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T03:18
2021-06-23T05:07
людмила иванова-швец
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ. Правда, критерии уважительной причины не определены, работодатель сам решает, что считать уважительной причиной, что - нет. В законе также указаны категории граждан, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения содержания, более того, в ТК указаны сроки предоставления таких отпусков, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Иванова-Швец предупреждает, что, уходя в такой отпуск, работник в это время не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.
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людмила иванова-швец, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество
Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год
03:18 23.06.2021 (обновлено: 05:07 23.06.2021)
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушка отдыхает в бассейне
Девушка отдыхает в бассейне - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina

Россиянам раскрыли способ уйти в отпуск на целый год

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Работник может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ. Правда, критерии уважительной причины не определены, работодатель сам решает, что считать уважительной причиной, что - нет. В законе также указаны категории граждан, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения содержания, более того, в ТК указаны сроки предоставления таких отпусков, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок", - объясняет эксперт.
Иванова-Швец предупреждает, что, уходя в такой отпуск, работник в это время не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.
 
Людмила Иванова-ШвецРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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