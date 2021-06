https://ria.ru/20210623/olimpiada-1738039670.html

Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио

Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио

2021-06-23T02:10

youtube

лас-вегас

токио

олимпиада

культура

новости культуры

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738041525_83:0:2412:1310_1920x0_80_0_0_6b0b979490c066a7d0e1d198f2063ada.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники американской поп-рок группы Jonas Brothers представили в Сети трек "Remember this", переделанный для сопровождения американской трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает Music News. По информации издания, номинанты на премию "Грэмми" официально презентуют песню на телевидении 21 июля на телешоу "Olympic dreams featuring Jonas Brothers" — за два дня до церемонии открытия Игр. Эфир покажут на канале NBC. Впервые фрагмент из "Remember this" прозвучал в мае, на церемонии Billboard Music Awards. Сейчас же состоялся релиз в цифровом формате. Мелодию музыканты наложили на позитивное лирик-видео, опубликованное на YouTube. Ролик собран из концертных снимков, на которых поклонники держат плакаты со строками из песни. В Music News подчеркивают, что в песню, которая прозвучит в июле на NBC, будут добавлены новые слова, вдохновленные спортивной феерией и сборной США. В таком виде композицию участники Jonas Brothers исполнят впервые. Этим же летом Jonas Brothers планируют отправиться в концертный тур под названием "Remember this", который стартует 20 августа в Лас-Вегасе.

