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Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио
Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио - РИА Новости, 23.06.2021
Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио
Участники американской поп-рок группы Jonas Brothers представили в Сети трек "Remember this", переделанный для сопровождения американской трансляции церемонии... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T02:10
2021-06-23T02:10
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники американской поп-рок группы Jonas Brothers представили в Сети трек "Remember this", переделанный для сопровождения американской трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает Music News. По информации издания, номинанты на премию "Грэмми" официально презентуют песню на телевидении 21 июля на телешоу "Olympic dreams featuring Jonas Brothers" — за два дня до церемонии открытия Игр. Эфир покажут на канале NBC. Впервые фрагмент из "Remember this" прозвучал в мае, на церемонии Billboard Music Awards. Сейчас же состоялся релиз в цифровом формате. Мелодию музыканты наложили на позитивное лирик-видео, опубликованное на YouTube. Ролик собран из концертных снимков, на которых поклонники держат плакаты со строками из песни. В Music News подчеркивают, что в песню, которая прозвучит в июле на NBC, будут добавлены новые слова, вдохновленные спортивной феерией и сборной США. В таком виде композицию участники Jonas Brothers исполнят впервые. Этим же летом Jonas Brothers планируют отправиться в концертный тур под названием "Remember this", который стартует 20 августа в Лас-Вегасе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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youtube, лас-вегас, токио, олимпиада, новости культуры
Jonas Brothers представили трек, посвященный Олимпиаде 2021 в Токио
Участники группы Jonas Brothers выпустили песню "Remember this", посвященную Олимпиаде 2021
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Участники американской поп-рок группы Jonas Brothers представили в Сети трек "Remember this", переделанный для сопровождения американской трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает
Music News.
По информации издания, номинанты на премию "Грэмми" официально презентуют песню на телевидении 21 июля на телешоу "Olympic dreams featuring Jonas Brothers" — за два дня до церемонии открытия Игр. Эфир покажут на канале NBC.
Впервые фрагмент из "Remember this" прозвучал в мае, на церемонии Billboard Music Awards. Сейчас же состоялся релиз в цифровом формате. Мелодию музыканты наложили на позитивное лирик-видео, опубликованное на YouTube. Ролик собран из концертных снимков, на которых поклонники держат плакаты со строками из песни.
В Music News подчеркивают, что в песню, которая прозвучит в июле на NBC, будут добавлены новые слова, вдохновленные спортивной феерией и сборной США. В таком виде композицию участники Jonas Brothers исполнят впервые.
Этим же летом Jonas Brothers планируют отправиться в концертный тур под названием "Remember this", который стартует 20 августа в Лас-Вегасе.