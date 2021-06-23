https://ria.ru/20210623/nato-1738182280.html

Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии

Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии

Подключение кораблей стран НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии усиливает опасность военных инцидентов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:20

2021-06-23T09:20

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

юго-восточная азия

нато

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189857_215:543:2891:2048_1920x0_80_0_0_74aa8878bb8b8d6f92d2e693ee32e4e6.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подключение кораблей стран НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии усиливает опасность военных инцидентов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Как и в Европе, здесь (в Юго-Восточной Азии - ред.) создаются передовые группировки высокой готовности, развёртываются ударные авиационные и авианосные группы. К военно-морским учениям, кроме государств региона, всё чаще привлекаются корабли стран альянса (НАТО - ред.), что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20210621/torpedy-1737536512.html

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, юго-восточная азия, нато, сергей шойгу, безопасность