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Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии
Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии
Подключение кораблей стран НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии усиливает опасность военных инцидентов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:20
2021-06-23T09:20
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
юго-восточная азия
нато
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подключение кораблей стран НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии усиливает опасность военных инцидентов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Как и в Европе, здесь (в Юго-Восточной Азии - ред.) создаются передовые группировки высокой готовности, развёртываются ударные авиационные и авианосные группы. К военно-морским учениям, кроме государств региона, всё чаще привлекаются корабли стран альянса (НАТО - ред.), что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20210621/torpedy-1737536512.html
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московская конференция по международной безопасности, юго-восточная азия, нато, сергей шойгу, безопасность
Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии
09:20 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии