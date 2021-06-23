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Жителю Ямала дали 18 лет колонии за насилие над несовершеннолетними
Жителю Ямала дали 18 лет колонии за насилие над несовершеннолетними - РИА Новости, 23.06.2021
Жителю Ямала дали 18 лет колонии за насилие над несовершеннолетними
Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину по обвинению в развратных действиях в отношении трех девочек, проживавших... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:19
2021-06-23T10:19
2021-06-23T10:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новый уренгой
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июн - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину по обвинению в развратных действиях в отношении трех девочек, проживавших по соседству, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в период с мая 2014 года по сентябрь 2019 года местный житель совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении троих несовершеннолетних, проживавших по соседству. На момент совершения преступлений потерпевшим было от 10 до 14 лет", - говорится в сообщении.Следственное ведомство уточняет, что преступления 49-летнего мужчины нарушили "нормальное физическое и психологическое развитие" потерпевших. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ, в частности, ямальца обвинили в развратных действиях. Судебного решения он дожидался под стражей."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20210617/omsk-1737347564.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новый уренгой, происшествия
Жителю Ямала дали 18 лет колонии за насилие над несовершеннолетними
Жителя Ямала приговорили к 18 годам колонии за насилие над тремя несовершеннолетними