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Морская держава
https://ria.ru/20210623/mvms-1738229753.html
В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов
В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов - РИА Новости, 23.06.2021
В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов
Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:00
2021-06-23T14:00
морская держава
морская держава
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.По его словам, по состоянию на июнь в общем портфеле заказов российских компаний до 2025 года более 480 кораблей. Общая стоимость портфеля заказов более 4,4 трлн рублей.В данный момент в постройке находятся объекты на сумму 3,4 трлн рублей.10-й Международный военно-морской салон начал работу 23 июня. В нем примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на двух площадках до 27 июня.
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морская держава, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов

14:00 23.06.2021
 
© Александр ГальперовЛайнер у причала пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
Лайнер у причала пассажирского порта Морской фасад в Санкт-Петербурге
© Александр Гальперов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.
"В 2020 году темп прироста гражданской продукции составил 122,7%. <…> Перспективная потребность в отечественных гражданских судах и военного кораблестроения гарантирует стабильный портфель заказов до 2035 года", ­­– сказал Кабаков в ходе брифинга на Международном военно-морском салоне.
По его словам, по состоянию на июнь в общем портфеле заказов российских компаний до 2025 года более 480 кораблей. Общая стоимость портфеля заказов более 4,4 трлн рублей.
В данный момент в постройке находятся объекты на сумму 3,4 трлн рублей.
10-й Международный военно-морской салон начал работу 23 июня. В нем примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на двух площадках до 27 июня.
Участники пресс-конференции, посвященной открытию Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
13:23Морская держава
В работе Военно-морского салона примут участие 285 компаний
 
Морская державаМорская державаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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