https://ria.ru/20210623/mvms-1738229753.html

В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов

В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов - РИА Новости, 23.06.2021

В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов

Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:00

2021-06-23T14:00

2021-06-23T14:00

морская держава

морская держава

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.По его словам, по состоянию на июнь в общем портфеле заказов российских компаний до 2025 года более 480 кораблей. Общая стоимость портфеля заказов более 4,4 трлн рублей.В данный момент в постройке находятся объекты на сумму 3,4 трлн рублей.10-й Международный военно-морской салон начал работу 23 июня. В нем примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на двух площадках до 27 июня.

https://ria.ru/20210623/mvms-1738228896.html

россия

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2021

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морская держава, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)