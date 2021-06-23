https://ria.ru/20210623/mvms-1738229753.html
В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов
В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов - РИА Новости, 23.06.2021
В России в 2020 году стали строить на четверть больше гражданских судов
Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:00
2021-06-23T14:00
2021-06-23T14:00
морская держава
морская держава
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738227140_0:224:3072:1951_1920x0_80_0_0_15969faecd50c093e042b1df8804aa42.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.По его словам, по состоянию на июнь в общем портфеле заказов российских компаний до 2025 года более 480 кораблей. Общая стоимость портфеля заказов более 4,4 трлн рублей.В данный момент в постройке находятся объекты на сумму 3,4 трлн рублей.10-й Международный военно-морской салон начал работу 23 июня. В нем примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на двух площадках до 27 июня.
https://ria.ru/20210623/mvms-1738228896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738227140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a983ac4b401a7fa9f8403ba9283e96c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морская держава, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Объем производства гражданского судостроительства в РФ в 2020 году вырос на 22,7%, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.
"В 2020 году темп прироста гражданской продукции составил 122,7%. <…> Перспективная потребность в отечественных гражданских судах и военного кораблестроения гарантирует стабильный портфель заказов до 2035 года", – сказал Кабаков в ходе брифинга на Международном военно-морском салоне.
По его словам, по состоянию на июнь в общем портфеле заказов российских компаний до 2025 года более 480 кораблей. Общая стоимость портфеля заказов более 4,4 трлн рублей.
В данный момент в постройке находятся объекты на сумму 3,4 трлн рублей.
10-й Международный военно-морской салон начал работу 23 июня. В нем примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на двух площадках до 27 июня.