https://ria.ru/20210623/mosgorsud-1738232927.html

Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским

Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским - РИА Новости, 23.06.2021

Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским

Участники ФБК* (иноагент, признан судом экстремистской организацией) использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:44

2021-06-23T13:44

2021-06-23T13:44

россия

фонд борьбы с коррупцией

московский городской суд

москва

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_0:233:2937:1885_1920x0_80_0_0_2af68d53b8020e84cf92628938b2ba78.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники ФБК* (иноагент, признан судом экстремистской организацией) использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения конституционного строя, сказано в решении Мосгорсуда, опубликованном правозащитной организацией "Команда 29", адвокаты которой представляли интересы фонда.Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими и ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонд защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) и общественное движение "Штабы Навального"*. Теперь опубликована мотивировочная часть решения, в которой описывается, почему судья пришел к таким выводам."Вывод о том, что указанные организации являются экстремистскими, подтверждается анализом их деятельности", - отмечается в решении. Там указано, что на сайтах неоднократно размещалась информация экстремистского характера, в штате есть сотрудники, работа которых непосредственно заключается в создании аудиовизуальных произведений, в том числе экстремистской направленности."Суд приходит к выводу, что создание и распространение видеороликов экстремистского характера имело место не по собственной инициативе участников административных ответчиков, а в рамках осуществления ими совместной деятельности, направленной на достижение общих целей", - отмечает судья.Помимо экстремизма, подчеркивает он, участники организаций систематически проводят в РФ несогласованные публичные мероприятия - размещали призывы "выходить на улицы", списки адресов проведения планируемых митингов. При этом в решении указано, что часть митингов прошла в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространение коронавируса, что создало реальную угрозу массового заражения.Суд указывает, что ряд руководителей и участников организаций были привлечены к административной и уголовной ответственности за призывы к экстремистской и террористической деятельности, демонстрацию нацистской символики, призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. По мнению судьи, правонарушения и преступления совершались для достижения целей и задач, поставленных руководством административных ответчиков."В политическую и экстремистскую деятельность ... активно вовлекаются несовершеннолетние граждане", - отмечается в решении суда.Там указано, что участники организаций используют нацистскую атрибутику и символику."В такой ситуации, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что ФБК*, ФЗПГ* и Движением (штабов Навального* - ред.) неоднократно, систематически совершаются действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности... Целями и задачами ФБК*, ФЗПГ* и Движения является насильственное изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, его руководители пропагандируют идеи подрыва общественной безопасности и государственной целостности РФ, создают реальную угрозу сохранению конституционного строя", - резюмирует судья.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737310805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/fbk-1737288336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/zhdanov-1736629114.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, москва, общество, происшествия