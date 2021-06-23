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Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским
Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским - РИА Новости, 23.06.2021
Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским
Участники ФБК* (иноагент, признан судом экстремистской организацией) использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:44
2021-06-23T13:44
россия
фонд борьбы с коррупцией
московский городской суд
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники ФБК* (иноагент, признан судом экстремистской организацией) использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения конституционного строя, сказано в решении Мосгорсуда, опубликованном правозащитной организацией "Команда 29", адвокаты которой представляли интересы фонда.Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими и ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонд защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) и общественное движение "Штабы Навального"*. Теперь опубликована мотивировочная часть решения, в которой описывается, почему судья пришел к таким выводам."Вывод о том, что указанные организации являются экстремистскими, подтверждается анализом их деятельности", - отмечается в решении. Там указано, что на сайтах неоднократно размещалась информация экстремистского характера, в штате есть сотрудники, работа которых непосредственно заключается в создании аудиовизуальных произведений, в том числе экстремистской направленности."Суд приходит к выводу, что создание и распространение видеороликов экстремистского характера имело место не по собственной инициативе участников административных ответчиков, а в рамках осуществления ими совместной деятельности, направленной на достижение общих целей", - отмечает судья.Помимо экстремизма, подчеркивает он, участники организаций систематически проводят в РФ несогласованные публичные мероприятия - размещали призывы "выходить на улицы", списки адресов проведения планируемых митингов. При этом в решении указано, что часть митингов прошла в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространение коронавируса, что создало реальную угрозу массового заражения.Суд указывает, что ряд руководителей и участников организаций были привлечены к административной и уголовной ответственности за призывы к экстремистской и террористической деятельности, демонстрацию нацистской символики, призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. По мнению судьи, правонарушения и преступления совершались для достижения целей и задач, поставленных руководством административных ответчиков."В политическую и экстремистскую деятельность ... активно вовлекаются несовершеннолетние граждане", - отмечается в решении суда.Там указано, что участники организаций используют нацистскую атрибутику и символику."В такой ситуации, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что ФБК*, ФЗПГ* и Движением (штабов Навального* - ред.) неоднократно, систематически совершаются действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности... Целями и задачами ФБК*, ФЗПГ* и Движения является насильственное изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, его руководители пропагандируют идеи подрыва общественной безопасности и государственной целостности РФ, создают реальную угрозу сохранению конституционного строя", - резюмирует судья.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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россия, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, москва, общество, происшествия
Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским
13:44 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Мосгорсуде объяснили, почему ФБК* признали экстремистской организацией

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники ФБК* (иноагент, признан судом экстремистской организацией) использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения конституционного строя, сказано в решении Мосгорсуда, опубликованном правозащитной организацией "Команда 29", адвокаты которой представляли интересы фонда.
Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими и ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонд защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) и общественное движение "Штабы Навального"*. Теперь опубликована мотивировочная часть решения, в которой описывается, почему судья пришел к таким выводам.
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"Вывод о том, что указанные организации являются экстремистскими, подтверждается анализом их деятельности", - отмечается в решении. Там указано, что на сайтах неоднократно размещалась информация экстремистского характера, в штате есть сотрудники, работа которых непосредственно заключается в создании аудиовизуальных произведений, в том числе экстремистской направленности.
"Суд приходит к выводу, что создание и распространение видеороликов экстремистского характера имело место не по собственной инициативе участников административных ответчиков, а в рамках осуществления ими совместной деятельности, направленной на достижение общих целей", - отмечает судья.
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Помимо экстремизма, подчеркивает он, участники организаций систематически проводят в РФ несогласованные публичные мероприятия - размещали призывы "выходить на улицы", списки адресов проведения планируемых митингов. При этом в решении указано, что часть митингов прошла в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространение коронавируса, что создало реальную угрозу массового заражения.
Суд указывает, что ряд руководителей и участников организаций были привлечены к административной и уголовной ответственности за призывы к экстремистской и террористической деятельности, демонстрацию нацистской символики, призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. По мнению судьи, правонарушения и преступления совершались для достижения целей и задач, поставленных руководством административных ответчиков.
"В политическую и экстремистскую деятельность ... активно вовлекаются несовершеннолетние граждане", - отмечается в решении суда.
Там указано, что участники организаций используют нацистскую атрибутику и символику.
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"В такой ситуации, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что ФБК*, ФЗПГ* и Движением (штабов Навального* - ред.) неоднократно, систематически совершаются действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности... Целями и задачами ФБК*, ФЗПГ* и Движения является насильственное изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, его руководители пропагандируют идеи подрыва общественной безопасности и государственной целостности РФ, создают реальную угрозу сохранению конституционного строя", - резюмирует судья.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
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