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https://ria.ru/20210623/mironov-1738204028.html
Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:36
2021-06-23T13:34
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
сергей миронов
госдума рф
ссср
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, подчеркнув, что агентство всегда отвечало за ответственность, оперативность и четкость подачи информации."Сегодня информационное агентство РИА Новости пишет историю нашей страны. По-разному называлось - Совинформбюро, АПН, сегодня Российское информационное агентство "Новости", но всегда это была ответственность за оперативность, за четкость подачи информации. И мы всегда знаем, если хотите узнать новость - что происходит в стране и в мире - включайте РИА Новости и вы не ошибетесь", - рассказал РИА Новости Миронов.Парламентарий поздравил с юбилеем журналистов и других сотрудников агентства, которые обеспечивают круглосуточный режим выпуска новостей, несмотря ни на какие технические помехи."Полный вперед. Вы молодцы. А мы, депутаты Госдумы, всегда вас слушаем. И всегда благодарны за то, что вы четко и оперативно освещаете нашу работу. С юбилеем", - добавил он.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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РИА Новости
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Миронов: "Если хотите узнать, что происходит в стране и мире - включайте РИА Новости"
Лидер СР Миронов в поздравлении к нашему 80-летию отметил оперативность и четкость сообщений: "Если хотите узнать, что происходит в стране и мире - включайте РИА Новости".
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миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, сергей миронов, госдума рф, ссср, общество
Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
11:36 23.06.2021 (обновлено: 13:34 23.06.2021)
 

Миронов поблагодарил РИА Новости за ответственность и оперативность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, подчеркнув, что агентство всегда отвечало за ответственность, оперативность и четкость подачи информации.
"Сегодня информационное агентство РИА Новости пишет историю нашей страны. По-разному называлось - Совинформбюро, АПН, сегодня Российское информационное агентство "Новости", но всегда это была ответственность за оперативность, за четкость подачи информации. И мы всегда знаем, если хотите узнать новость - что происходит в стране и в мире - включайте РИА Новости и вы не ошибетесь", - рассказал РИА Новости Миронов.
Парламентарий поздравил с юбилеем журналистов и других сотрудников агентства, которые обеспечивают круглосуточный режим выпуска новостей, несмотря ни на какие технические помехи.
"Полный вперед. Вы молодцы. А мы, депутаты Госдумы, всегда вас слушаем. И всегда благодарны за то, что вы четко и оперативно освещаете нашу работу. С юбилеем", - добавил он.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
10:39
Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
МИА "Россия сегодня"Агентство печати "Новости"СовинформбюроСергей МироновГосдума РФСССРОбщество
 
 
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