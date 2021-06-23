https://ria.ru/20210623/mironov-1738204028.html

Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Миронов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:36

2021-06-23T11:36

2021-06-23T13:34

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

совинформбюро

сергей миронов

госдума рф

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738222391_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a22d73f44d093fd8e6c14913c4d341a2.png

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, подчеркнув, что агентство всегда отвечало за ответственность, оперативность и четкость подачи информации."Сегодня информационное агентство РИА Новости пишет историю нашей страны. По-разному называлось - Совинформбюро, АПН, сегодня Российское информационное агентство "Новости", но всегда это была ответственность за оперативность, за четкость подачи информации. И мы всегда знаем, если хотите узнать новость - что происходит в стране и в мире - включайте РИА Новости и вы не ошибетесь", - рассказал РИА Новости Миронов.Парламентарий поздравил с юбилеем журналистов и других сотрудников агентства, которые обеспечивают круглосуточный режим выпуска новостей, несмотря ни на какие технические помехи."Полный вперед. Вы молодцы. А мы, депутаты Госдумы, всегда вас слушаем. И всегда благодарны за то, что вы четко и оперативно освещаете нашу работу. С юбилеем", - добавил он.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/medvedev-1738193748.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Миронов: "Если хотите узнать, что происходит в стране и мире - включайте РИА Новости" Лидер СР Миронов в поздравлении к нашему 80-летию отметил оперативность и четкость сообщений: "Если хотите узнать, что происходит в стране и мире - включайте РИА Новости". 2021-06-23T11:36 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, сергей миронов, госдума рф, ссср, общество