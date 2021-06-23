https://ria.ru/20210623/mia-1738307314.html

МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием

МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием

Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:48

2021-06-23T18:48

2021-06-23T22:33

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

мария захарова

агентство печати "новости"

совинформбюро

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

риа новости

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_d3485adb69e3485e1d8d209ce5352559.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова по случаю 80-летия Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю."МИА "Россия сегодня" в наше время — это команда настоящих профессионалов, которая руководствуется подлинными ценностями журналистской этики, ставя во главу угла беспристрастность, достоверность и объективность", — сказала дипломат на брифинге.Она отметила готовность информагентства "к плодотворному творческому взаимодействию" с загранучреждениями и МИД."Мы, безусловно, дорожим сложившимися товарищескими отношениями. Готовы к дальнейшей совместной работе в интересах объективного освещения позиции России по ключевым вопросам международной и внутриполитической повестки дня", — сказала Захарова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало зарубежную общественность о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе тыла в СССР. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/lukashevich-1738278238.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", мария захарова, агентство печати "новости", совинформбюро, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), риа новости, ссср, общество