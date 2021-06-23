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МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:48
2021-06-23T22:33
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
мария захарова
агентство печати "новости"
совинформбюро
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
риа новости
ссср
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова по случаю 80-летия Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю."МИА "Россия сегодня" в наше время — это команда настоящих профессионалов, которая руководствуется подлинными ценностями журналистской этики, ставя во главу угла беспристрастность, достоверность и объективность", — сказала дипломат на брифинге.Она отметила готовность информагентства "к плодотворному творческому взаимодействию" с загранучреждениями и МИД."Мы, безусловно, дорожим сложившимися товарищескими отношениями. Готовы к дальнейшей совместной работе в интересах объективного освещения позиции России по ключевым вопросам международной и внутриполитической повестки дня", — сказала Захарова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало зарубежную общественность о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе тыла в СССР. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", мария захарова, агентство печати "новости", совинформбюро, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), риа новости, ссср, общество
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
18:48 23.06.2021 (обновлено: 22:33 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МИД высоко оценил освещение МИА "Россия сегодня" внешнеполитической проблематики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова по случаю 80-летия Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю.
"МИА "Россия сегодня" в наше время — это команда настоящих профессионалов, которая руководствуется подлинными ценностями журналистской этики, ставя во главу угла беспристрастность, достоверность и объективность", — сказала дипломат на брифинге.
Она отметила готовность информагентства "к плодотворному творческому взаимодействию" с загранучреждениями и МИД.
"Мы, безусловно, дорожим сложившимися товарищескими отношениями. Готовы к дальнейшей совместной работе в интересах объективного освещения позиции России по ключевым вопросам международной и внутриполитической повестки дня", — сказала Захарова.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало зарубежную общественность о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе тыла в СССР. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Вчера, 16:56
Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"Мария ЗахароваАгентство печати "Новости"СовинформбюроМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РИА НовостиСССРОбщество
 
 
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