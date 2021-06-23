https://ria.ru/20210623/mia-1738307314.html
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:48
2021-06-23T18:48
2021-06-23T22:33
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
мария захарова
агентство печати "новости"
совинформбюро
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
риа новости
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_d3485adb69e3485e1d8d209ce5352559.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский МИД высоко оценивает уровень освещения внешнеполитической проблематики Международным информационным агентством "Россия сегодня". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова по случаю 80-летия Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю."МИА "Россия сегодня" в наше время — это команда настоящих профессионалов, которая руководствуется подлинными ценностями журналистской этики, ставя во главу угла беспристрастность, достоверность и объективность", — сказала дипломат на брифинге.Она отметила готовность информагентства "к плодотворному творческому взаимодействию" с загранучреждениями и МИД."Мы, безусловно, дорожим сложившимися товарищескими отношениями. Готовы к дальнейшей совместной работе в интересах объективного освещения позиции России по ключевым вопросам международной и внутриполитической повестки дня", — сказала Захарова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало зарубежную общественность о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе тыла в СССР. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/lukashevich-1738278238.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_260:6:2849:1948_1920x0_80_0_0_ae26c7c3ab3b711f4721f730afdf0eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", мария захарова, агентство печати "новости", совинформбюро, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), риа новости, ссср, общество
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
18:48 23.06.2021 (обновлено: 22:33 23.06.2021)
МИД высоко оценил освещение МИА "Россия сегодня" внешнеполитической проблематики