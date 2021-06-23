https://ria.ru/20210623/kosmos-1738188388.html
Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить
Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить - РИА Новости, 23.06.2021
Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить
Одежда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для участия в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:06
2021-06-23T10:06
2021-06-23T10:06
культура
акихико хосиде
кино и сериалы
новости культуры
клим шипенко
тома песке
юлия пересильд
институт медико-биологических проблем ран
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одежда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для участия в съемке фильма "Вызов", выбрана, но ее еще не начали шить, рассказала РИА Новости главный руководитель проекта Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Крютченко."Одежда ими (Пересильд и Шипенко - Прим. ред.) выбрана, но еще пока не изготавливается, потому что мы не имеем окончательного конкретного решения. Нет официального заказа от Ракетно-космической корпорации "Энергия", - сказала она.По ее словам, сперва "Роскосмос" должен согласовать цены и объемы и прислать их в "Энергию", а та - в ИМБП.Как сообщалось, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210526/peresild-1734340818.html
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РИА Новости
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акихико хосиде, кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, тома песке, юлия пересильд, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, антон шкаплеров
Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить
Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить - институт РАН
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одежда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для участия в съемке фильма "Вызов", выбрана, но ее еще не начали шить, рассказала РИА Новости главный руководитель проекта Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Крютченко.
"Одежда ими (Пересильд и Шипенко - Прим. ред.) выбрана, но еще пока не изготавливается, потому что мы не имеем окончательного конкретного решения. Нет официального заказа от Ракетно-космической корпорации "Энергия", - сказала она.
По ее словам, сперва "Роскосмос" должен согласовать цены и объемы и прислать их в "Энергию", а та - в ИМБП.
Как сообщалось, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.