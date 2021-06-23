https://ria.ru/20210623/kosmos-1738188388.html

Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить

Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить - РИА Новости, 23.06.2021

Одежду летящим на МКС Пересильд и Шипенко выбрали, но еще не начали шить

Одежда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для участия в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:06

2021-06-23T10:06

2021-06-23T10:06

культура

акихико хосиде

кино и сериалы

новости культуры

клим шипенко

тома песке

юлия пересильд

институт медико-биологических проблем ран

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734635507_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_da216aa4194b834f3806c8d3b44917f5.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одежда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым в октябре предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для участия в съемке фильма "Вызов", выбрана, но ее еще не начали шить, рассказала РИА Новости главный руководитель проекта Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Крютченко."Одежда ими (Пересильд и Шипенко - Прим. ред.) выбрана, но еще пока не изготавливается, потому что мы не имеем окончательного конкретного решения. Нет официального заказа от Ракетно-космической корпорации "Энергия", - сказала она.По ее словам, сперва "Роскосмос" должен согласовать цены и объемы и прислать их в "Энергию", а та - в ИМБП.Как сообщалось, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210526/peresild-1734340818.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акихико хосиде, кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, тома песке, юлия пересильд, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, антон шкаплеров