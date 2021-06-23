Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин
13:06 23.06.2021 (обновлено: 13:42 23.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Ученые из Техаса выявили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование.
Авторы работы выяснили, что коронавирус может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках. По их данным, были зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона.
Хомяков часто используют для моделирования течения COVID-19 у людей. Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Авторы исследования предполагают, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В будущем они намерены смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2.
"Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем", — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.
Ранее ученые из Университета Майами обнаружили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение длительного периода времени после выздоровления. Дело в том, что одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.