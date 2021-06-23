https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738224931.html

Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин

Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин - РИА Новости, 23.06.2021

Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин

Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:06

2021-06-23T13:06

2021-06-23T13:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

майами

сша

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование.Авторы работы выяснили, что коронавирус может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках. По их данным, были зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона.Хомяков часто используют для моделирования течения COVID-19 у людей. Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Авторы исследования предполагают, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В будущем они намерены смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. "Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем", — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.Ранее ученые из Университета Майами обнаружили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение длительного периода времени после выздоровления. Дело в том, что одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html

майами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, майами, сша