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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738224931.html
Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин
Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин - РИА Новости, 23.06.2021
Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин
Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:06
2021-06-23T13:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
майами
сша
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование.Авторы работы выяснили, что коронавирус может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках. По их данным, были зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона.Хомяков часто используют для моделирования течения COVID-19 у людей. Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Авторы исследования предполагают, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В будущем они намерены смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. "Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем", — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.Ранее ученые из Университета Майами обнаружили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение длительного периода времени после выздоровления. Дело в том, что одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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майами
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, майами, сша
Ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин
13:06 23.06.2021 (обновлено: 13:42 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ученые из Техаса выявили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование.
Авторы работы выяснили, что коронавирус может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках. По их данным, были зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона.
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Хомяков часто используют для моделирования течения COVID-19 у людей. Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Авторы исследования предполагают, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В будущем они намерены смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2.
"Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем", — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.
Ранее ученые из Университета Майами обнаружили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение длительного периода времени после выздоровления. Дело в том, что одно из последствий COVID-19 — дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.
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