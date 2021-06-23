NYT: саудовцы, причастные к убийству Хашукджи, прошли подготовку в США
02:53 23.06.2021 (обновлено: 05:29 23.06.2021)
© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
NYT: саудовцы, причастные к убийству Хашукджи, прошли боевую подготовку в США
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Саудовцы, участвовавшие в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, прошли боевую подготовку в США в рамках контракта, одобренного госдепом, пишет газета New York Times ссылкой на документы и источники.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале власти королевства отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
По данным издания, подготовку четырех саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. По заявлению компании, она включала в себя стрельбу, противодействие атаке и предназначалась для обеспечения более надежной охраны и защиты саудовских лидеров. Один человек, знакомый с курсом обучения, заявил, что помимо этого саудовцев готовили к слежке и ближнему бою.
Госдепартамент США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году. Обучение продолжалось как минимум в течение первого года президентства Дональда Трампа, пишет New York Times.
Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит охранная компания, подтвердил факт прохождения обучения, но подчеркнул, что учебная программа в Tier 1 "не имеет никакого отношения к убийству Хашукджи".
Офис директора национальной разведки США в феврале 2021 года заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Как утверждается, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.