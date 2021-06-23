https://ria.ru/20210623/iezuity-1738129391.html

Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов

Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов - РИА Новости, 23.06.2021

Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов

Иезуиты не пытаются захватить мир и их мудрость "вовсе не от лукавого", вопреки расхожим заблуждениям, рассказал РИА Новости директор Института святого Фомы в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T07:30

2021-06-23T07:30

2021-06-23T07:30

религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

москва

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МОСКВА 23 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Иезуиты не пытаются захватить мир и их мудрость "вовсе не от лукавого", вопреки расхожим заблуждениям, рассказал РИА Новости директор Института святого Фомы в Москве священник-иезуит Штефан Липке. Липке также рассказал, что существует расхожий предрассудок об иезуитском подходе к исповеди и к понятию греха. "Человек рассказывает о своем духовном проступке, а исповедник уверяет его в том, что можно и дальше спокойно грешить, потому что никакого греха нет вовсе. Логика якобы была такой: "Обращайся, мы тебе поясним. что можно, а что нет". Особенно актуально это было, если исповедовался богатый человек - иезуиты могли спокойно им манипулировать", - пояснил иезуит. В действительности же, по его словам, орден просто придерживался более мягкой позиции в этом вопросе, чем, скажем, доминиканцы. Директор Института опроверг также и причастность ордена иезуитов к громким политическим событиям. Например, к убийству французского короля Генриха IV в 1610 году. "Убийца французского монарха, Франсуа Равальяк, действительно обучался у иезуитов; это подогревало слухи о том, что орден готовит убийц королей. Однако тут нет ни капли правды. Если иезуиты и вправду такие хитрые, как про них рассказывают, то они не стали бы убивать французского монарха, который из протестантов перешел в католичество и во много помогал ордену", - пояснил отец Штефан.

https://ria.ru/20210612/iezuity-1736689711.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

римско-католическая церковь, москва