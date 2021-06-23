https://ria.ru/20210623/flot-1738270696.html

Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море

Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море

Британский эсминец своей провокацией хотел показать непризнание российского статуса Крыма и создать прецедент для дальнейшего беспрепятственного прохода в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:29

2021-06-23T16:29

2021-06-23T16:29

россия

сергей горбачев

черное море

великобритания

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Британский эсминец своей провокацией хотел показать непризнание российского статуса Крыма и создать прецедент для дальнейшего беспрепятственного прохода в российских территориальных водах, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, секретарь военно-научного общества Черноморского флота, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение государственной границы британским эсминцем, российским военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы. Впоследствии атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом. Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов не производилось."Это продуманная и плановая провокация. Исходили они из непризнания Крыма российским и соответственно непризнания территориальных вод вокруг него тоже российскими. Вот и хотели продемонстрировать свое непризнание таким провокационным ходом, но им это не удалось. Они рассчитывали, что российская сторона проявит бездействие, нерешительность, беззубость, с тем чтобы потом подобного рода вещи сделать прецедентными и осуществлять уже на системном уровне", - сказал РИА Новости Горбачев.По его словам, британским военным не удалось взять российских моряков и пограничников на испуг. "Наши действия были абсолютно выверенные. Мы продемонстрировали свою способность и доказали, что это наши воды и мы будем их защищать", - сказал Горбачев.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210623/eminets-1738253442.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html

россия

черное море

великобритания

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей горбачев, черное море, великобритания, республика крым, в мире