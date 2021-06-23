https://ria.ru/20210623/bieber-1738084550.html

В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном

В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном - РИА Новости, 23.06.2021

В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном

В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T00:33

2021-06-23T00:33

2021-06-23T05:30

париж

культура

стиль жизни

новости культуры

эммануэль макрон

джастин бибер

франция

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой. После визита в Елисейский дворец, резиденцию Макрона в Париже, исполнитель хита Yummy поделился снимком в Instagram. На нем он стоит в обнимку с супругой, президентом и первой леди Франции. Все одеты в строгие костюмы, кроме Хейли. Модель почему-то выбрала для официального выхода странный костюм песочного цвета, состоящий из юбки-карандаша и чересчур открытого топа, слегка прикрывающего грудь. На ноги жена музыканта надела совсем летние босоножки на тонких завязках, что тоже не приветствуется деловым этикетом.Хотя ее комплект ряд СМИ и назвал стильным, по мнению пользователей, Хейли Бибер выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. А на встречу с главой государства надо было прийти в чем-то более сдержанном. Знаменитые супруги, которые сейчас наслаждаются отдыхом в Париже, на негативные комментарии не отреагировали. По информации BFMTV, Джастин Бибер сам попросил Эммануэля Макрона встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, связанные с молодежью.

https://ria.ru/20210608/glyukoza-1736166296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, стиль жизни, новости культуры, эммануэль макрон, джастин бибер, франция