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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210623/bieber-1738084550.html
В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном
В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном - РИА Новости, 23.06.2021
В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном
В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T00:33
2021-06-23T05:30
париж
культура
стиль жизни
новости культуры
эммануэль макрон
джастин бибер
франция
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой. После визита в Елисейский дворец, резиденцию Макрона в Париже, исполнитель хита Yummy поделился снимком в Instagram. На нем он стоит в обнимку с супругой, президентом и первой леди Франции. Все одеты в строгие костюмы, кроме Хейли. Модель почему-то выбрала для официального выхода странный костюм песочного цвета, состоящий из юбки-карандаша и чересчур открытого топа, слегка прикрывающего грудь. На ноги жена музыканта надела совсем летние босоножки на тонких завязках, что тоже не приветствуется деловым этикетом.Хотя ее комплект ряд СМИ и назвал стильным, по мнению пользователей, Хейли Бибер выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. А на встречу с главой государства надо было прийти в чем-то более сдержанном. Знаменитые супруги, которые сейчас наслаждаются отдыхом в Париже, на негативные комментарии не отреагировали. По информации BFMTV, Джастин Бибер сам попросил Эммануэля Макрона встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, связанные с молодежью.
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париж, стиль жизни, новости культуры, эммануэль макрон, джастин бибер, франция
В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном
00:33 23.06.2021 (обновлено: 05:30 23.06.2021)
 
© @justinbieber/InstagramДжастин и Хейли Бибер встретились с Эммануэлем и Брижит Макрон
Джастин и Хейли Бибер встретились с Эммануэлем и Брижит Макрон
© @justinbieber/Instagram

Наряд модели Хейли Бибер, выбранный для встречи с Эммануэлем Макроном, раскритиковали в Сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой.
После визита в Елисейский дворец, резиденцию Макрона в Париже, исполнитель хита Yummy поделился снимком в Instagram. На нем он стоит в обнимку с супругой, президентом и первой леди Франции.
Все одеты в строгие костюмы, кроме Хейли. Модель почему-то выбрала для официального выхода странный костюм песочного цвета, состоящий из юбки-карандаша и чересчур открытого топа, слегка прикрывающего грудь. На ноги жена музыканта надела совсем летние босоножки на тонких завязках, что тоже не приветствуется деловым этикетом.
Хотя ее комплект ряд СМИ и назвал стильным, по мнению пользователей, Хейли Бибер выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. А на встречу с главой государства надо было прийти в чем-то более сдержанном.

"Хейли что ли собралась в ночной клуб? Может быть, ее снаружи еще сестры Кардашьян ждут?", "Хейли стоило выбрать что-то более классическое", "Джастин, твоя жена одета неуместно", — высказались подписчики.

Знаменитые супруги, которые сейчас наслаждаются отдыхом в Париже, на негативные комментарии не отреагировали.
По информации BFMTV, Джастин Бибер сам попросил Эммануэля Макрона встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, связанные с молодежью.
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КультураПарижСтиль жизниНовости культурыЭммануэль МакронДжастин БиберФранция
 
 
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