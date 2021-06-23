В Сети раскритиковали откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном
00:33 23.06.2021 (обновлено: 05:30 23.06.2021)
Наряд модели Хейли Бибер, выбранный для встречи с Эммануэлем Макроном, раскритиковали в Сети
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой.
После визита в Елисейский дворец, резиденцию Макрона в Париже, исполнитель хита Yummy поделился снимком в Instagram. На нем он стоит в обнимку с супругой, президентом и первой леди Франции.
Все одеты в строгие костюмы, кроме Хейли. Модель почему-то выбрала для официального выхода странный костюм песочного цвета, состоящий из юбки-карандаша и чересчур открытого топа, слегка прикрывающего грудь. На ноги жена музыканта надела совсем летние босоножки на тонких завязках, что тоже не приветствуется деловым этикетом.
Хотя ее комплект ряд СМИ и назвал стильным, по мнению пользователей, Хейли Бибер выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. А на встречу с главой государства надо было прийти в чем-то более сдержанном.
"Хейли что ли собралась в ночной клуб? Может быть, ее снаружи еще сестры Кардашьян ждут?", "Хейли стоило выбрать что-то более классическое", "Джастин, твоя жена одета неуместно", — высказались подписчики.
Знаменитые супруги, которые сейчас наслаждаются отдыхом в Париже, на негативные комментарии не отреагировали.
По информации BFMTV, Джастин Бибер сам попросил Эммануэля Макрона встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, связанные с молодежью.