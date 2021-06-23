https://ria.ru/20210623/bezopasnost-1738188201.html

В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров

В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров - РИА Новости, 23.06.2021

В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров

США выходят из международных договоров об оружии и, тем самым, пытается устранить любые ограничение в развитии своих вооружений, заявил начальник Генштаба ВС РФ РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:04

2021-06-23T10:04

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

валерий герасимов

европа

вооруженные силы рф

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США выходят из международных договоров об оружии и, тем самым, пытается устранить любые ограничение в развитии своих вооружений, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов"Стремление Вашингтона устранить любые ограничения в развитии вооружений проявилось в том, что под надуманными предлогами США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году и из Договора по открытому небу в 2020 году", - сказал Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.Он также отметил, что модернизированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе не был ратифицирован европейскими странами, что сделало его нежизнеспособным.

https://ria.ru/20210618/dogovor-1737589581.html

европа

сша

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московская конференция по международной безопасности, валерий герасимов, европа, вооруженные силы рф, сша, в мире