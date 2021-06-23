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В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров
В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров - РИА Новости, 23.06.2021
В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров
США выходят из международных договоров об оружии и, тем самым, пытается устранить любые ограничение в развитии своих вооружений, заявил начальник Генштаба ВС РФ РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:04
2021-06-23T10:04
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
валерий герасимов
европа
вооруженные силы рф
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США выходят из международных договоров об оружии и, тем самым, пытается устранить любые ограничение в развитии своих вооружений, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов"Стремление Вашингтона устранить любые ограничения в развитии вооружений проявилось в том, что под надуманными предлогами США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году и из Договора по открытому небу в 2020 году", - сказал Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.Он также отметил, что модернизированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе не был ратифицирован европейскими странами, что сделало его нежизнеспособным.
https://ria.ru/20210618/dogovor-1737589581.html
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московская конференция по международной безопасности, валерий герасимов, европа, вооруженные силы рф, сша, в мире
В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров
10:04 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
В российском Генштабе назвали цель выхода США из договоров