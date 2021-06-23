https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738206225.html

Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне

Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне - РИА Новости, 23.06.2021

Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что внешняя экономическая агрессия против Минска заставляет его концентрироваться на укреплении обороноспособности. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:46

2021-06-23T11:46

2021-06-23T11:46

роман головченко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что внешняя экономическая агрессия против Минска заставляет его концентрироваться на укреплении обороноспособности."Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", - сказал Головченко в среду в Минске на открытии международной выставки вооружения Milex.Он подчеркнул, что "Беларусь проводит миролюбивый внешнеполитический курс". "Мы всегда призывали к разрядке на континенте, созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности, мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами", - добавил Головченко.Головченко отметил, что Белоруссия сохранила, приумножила наследие советского ВПК благодаря кропотливому труду, таланту белорусских разработчиков, всегда будет оставаться на достойном месте в этом элитном сообществе - разработчиков и создателей вооружений и военной техники.Он добавил, что белорусский оборонно-промышленный комплекс является инновационным сектором экономики, который решает важнейший спектр государственных задач. По словам Головченко, сегодня белорусские образцы военной техники и вооружения стоят на страже обороны и безопасности не только Белоруссии и ее союзников, но и других стран в разных регионах мира.

https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/lukashenko-1738160482.html

минск

белоруссия

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роман головченко, минск, белоруссия, в мире