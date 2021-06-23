https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738206225.html
Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне
Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне - РИА Новости, 23.06.2021
Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что внешняя экономическая агрессия против Минска заставляет его концентрироваться на укреплении обороноспособности. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:46
2021-06-23T11:46
2021-06-23T11:46
роман головченко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что внешняя экономическая агрессия против Минска заставляет его концентрироваться на укреплении обороноспособности."Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", - сказал Головченко в среду в Минске на открытии международной выставки вооружения Milex.Он подчеркнул, что "Беларусь проводит миролюбивый внешнеполитический курс". "Мы всегда призывали к разрядке на континенте, созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности, мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами", - добавил Головченко.Головченко отметил, что Белоруссия сохранила, приумножила наследие советского ВПК благодаря кропотливому труду, таланту белорусских разработчиков, всегда будет оставаться на достойном месте в этом элитном сообществе - разработчиков и создателей вооружений и военной техники.Он добавил, что белорусский оборонно-промышленный комплекс является инновационным сектором экономики, который решает важнейший спектр государственных задач. По словам Головченко, сегодня белорусские образцы военной техники и вооружения стоят на страже обороны и безопасности не только Белоруссии и ее союзников, но и других стран в разных регионах мира.
https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html
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роман головченко, минск, белоруссия, в мире
Премьер Белоруссии рассказал, почему Минск концентируется на обороне
Премьер Белоруссии заявил, что Минск концентируется на обороне из-за внешней агрессии
МИНСК, 23 июн – РИА Новости.
Премьер Белоруссии Роман Головченко
заявил, что внешняя экономическая агрессия против Минска
заставляет его концентрироваться на укреплении обороноспособности.
"Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", - сказал Головченко в среду в Минске на открытии международной выставки вооружения Milex.
Он подчеркнул, что "Беларусь проводит миролюбивый внешнеполитический курс". "Мы всегда призывали к разрядке на континенте, созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности, мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами", - добавил Головченко.
Головченко отметил, что Белоруссия
сохранила, приумножила наследие советского ВПК благодаря кропотливому труду, таланту белорусских разработчиков, всегда будет оставаться на достойном месте в этом элитном сообществе - разработчиков и создателей вооружений и военной техники.
"Вопросы технологической безопасности государства, особенно в такой сфере, как обороноспособность, без сомнения, носят чрезвычайно важный характер. Если хотите, это одна из частей государственного суверенитета. Обеспечение технологической независимости, импортозамещение, развитие промышленной кооперации с нашими стратегическими союзниками становится приоритетом государственной политики в военно-технической сфере", - подчеркнул премьер Белоруссии.
Он добавил, что белорусский оборонно-промышленный комплекс является инновационным сектором экономики, который решает важнейший спектр государственных задач. По словам Головченко, сегодня белорусские образцы военной техники и вооружения стоят на страже обороны и безопасности не только Белоруссии и ее союзников, но и других стран в разных регионах мира.