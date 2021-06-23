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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210623/banksy-1738204807.html
Бэнкси нужно раскрыть личность, чтобы вернуть права на свои работы
Бэнкси нужно раскрыть личность, чтобы вернуть права на свои работы - РИА Новости, 23.06.2021
Бэнкси нужно раскрыть личность, чтобы вернуть права на свои работы
Британский уличный художник Бэнкси должен будет раскрыть свою личность, чтобы вернуть авторские права на несколько своих работ, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:38
2021-06-23T11:40
культура
новости культуры
выставки
музеи
бэнкси
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британский уличный художник Бэнкси должен будет раскрыть свою личность, чтобы вернуть авторские права на несколько своих работ, сообщает газета Telegraph.Издание отмечает, что Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) вновь вынесло решение не в пользу художника, и лишила его товарного знака на еще две работы – Bomb Hugger ("В обнимку с бомбой") и Love Rat ("Влюбленная крыса").Таким образом, за последние 10 месяцев художник потерял права на шесть своих работ – одних из самых известных граффити. Среди них, помимо двух уже названных, Laugh Now ("Посмейся теперь"), Radar Rat ("Крыса с радаром"), Girl with the Umbrella ("Девочка с зонтиком") и Flower Thrower ("Метатель цветов").По всем случаям судьи регулятора ЕС установили, что художник действовал "злонамеренно", приобретая товарные знаки, поскольку не хотел использовать свои произведения непосредственно в торговых целях.Процесс о двух работах, права на которые утратил Бэнкси, велся с компанией по производству поздравительных открыток Full Color Black. Судьи постановили, что отказ художника раскрыть свою личность означает, что он будет "испытывать трудности" в получении авторских прав, которые защищают работы при жизни творцов и в течение 70 лет после их смерти.Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавались на торгах за шестизначные суммы.
https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html
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новости культуры, выставки, музеи, бэнкси
Бэнкси нужно раскрыть личность, чтобы вернуть права на свои работы
11:38 23.06.2021 (обновлено: 11:40 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Бэнкси потребуется раскрыть личность, чтобы вернуть права на ряд своих работ – СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британский уличный художник Бэнкси должен будет раскрыть свою личность, чтобы вернуть авторские права на несколько своих работ, сообщает газета Telegraph.
Издание отмечает, что Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) вновь вынесло решение не в пользу художника, и лишила его товарного знака на еще две работы – Bomb Hugger ("В обнимку с бомбой") и Love Rat ("Влюбленная крыса").
Таким образом, за последние 10 месяцев художник потерял права на шесть своих работ – одних из самых известных граффити.
Среди них, помимо двух уже названных, Laugh Now ("Посмейся теперь"), Radar Rat ("Крыса с радаром"), Girl with the Umbrella ("Девочка с зонтиком") и Flower Thrower ("Метатель цветов").
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Процесс о двух работах, права на которые утратил Бэнкси, велся с компанией по производству поздравительных открыток Full Color Black. Судьи постановили, что отказ художника раскрыть свою личность означает, что он будет "испытывать трудности" в получении авторских прав, которые защищают работы при жизни творцов и в течение 70 лет после их смерти.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавались на торгах за шестизначные суммы.
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