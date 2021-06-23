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Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету
Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету - РИА Новости, 23.06.2021
Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету
Перспективную российскую ракету-носитель украсят рисунками детей с онкологическими заболеваниями из разных стран, сообщили РИА Новости в благотворительном фонде РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:34
2021-06-23T11:51
сергей кудь-сверчков
александр блошенко
александр вучич
роскосмос
сербия
белград (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Перспективную российскую ракету-носитель украсят рисунками детей с онкологическими заболеваниями из разных стран, сообщили РИА Новости в благотворительном фонде Unity, реализующем проект в партнерстве с "Роскосмосом".Идею реализуют в рамках арт-проекта "Ракета". Первыми свои рисунки для проекта смогли нарисовать дети из Сербии, куда во вторник прибыла делегация "Роскосмоса" и Unity. Дети из этой страны второй раз участвуют в благотворительном проекте Unity. В апреле 2021 года в космос отправился арт-скафандр "Мечтатель", на котором изображены мечты детей с онкозаболеваниями из десяти стран, в том числе Сербии."Только в самых смелых фантазиях можно представить яркую и радостную ракету, украшенную детскими мечтами. И это настоящее чудо, которое вдохновляет ребят. Когда мы мечтаем по-отдельности – это просто мечты. Мечтая вместе, мы создаем новую реальность. И сегодняшний старт арт-проекта "Ракета" в Сербии посвящен выздоровлению детей во всем мире", – рассказала РИА Новости президент фонда Unity Алёна Кузьменко.В Белград по приглашению почты Сербии и лично ее директора Зорана Джорджевича в составе российской делегации прибыли космонавт Сергей Кудь-Сверчков, вернувшийся в апреле из своей первой экспедиции на МКС, и испытатель Института медико-биологических проблем РАН Анастасия Степанова, член экипажей международных изоляционных экспериментов SIRIUS-19 и Mars 160."Для меня самое ценное – показывать детям на примере совершенно необычных профессий и проектов, что будущее станет таким, каким вы захотите. Главное, чтобы дети верили в себя и несмотря ни на что смотрели на жизнь с оптимизмом. Только представьте эффект от осознания того, что "мой рисунок, моя мечта помогла ракете долететь до космоса"! А значит все обязательно сбудется", – рассказала Степанова.В свою очередь космонавт Кудь-Сверчков, который встречал скафандр "Мечтатель" на борту Международной космической станции, отметил, что это является прекрасным примером, как граждане разных государств могут дружно и плодотворно работать вместе. "Несмотря на различия, у нас очень много общих ценностей. Среди них помощь и забота о детях. В апреле на борт МКС прилетел красочный чехол для космического скафандра – "Мечтатель". Он необычный: сшит из множества ярких рисунков и объединяет мечты детей из разных стран, в том числе из Сербии. Мечты о победе над болезнью, которые поднялись выше облаков! Весь наш международный экипаж без малейших раздумий поддержал юных художников с высоты 420 км", - добавил космонавт."Участие госкорпорации "Роскосмос" в международных благотворительных арт-проектах "Скафандр" и "Мечтатель" подтверждает наше стремление быть социально-ориентированной компанией и содействовать благополучию детей. ...А возможность отправить мечту в космос дает людям надежду на выздоровление", - заявил РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.В ходе официального визита команда Unity встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем и директором почты Зораном Джорджевичем. В Сербии запланированы лекции на темы космоса и благотворительности, а также художественный мастер-класс. "Я очень рад, что почта Сербии стала организатором арт-проекта "Ракета" фонда Unity и визита российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, получив возможность внести свой вклад в популяризацию космонавтики и развитие благотворительности. Верим, что это событие позитивно повлияет на здоровье детей", – сказал РИА Новости Зоран Джорджевич.
https://ria.ru/20210428/roskosmos-1730245574.html
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html
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сергей кудь-сверчков, александр блошенко, александр вучич, роскосмос, сербия, белград (город)
Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету
11:34 23.06.2021 (обновлено: 11:51 23.06.2021)
 
© Post of SerbiaДелегация "Роскосмоса" в Сербии
Делегация Роскосмоса в Сербии
© Post of Serbia

Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Перспективную российскую ракету-носитель украсят рисунками детей с онкологическими заболеваниями из разных стран, сообщили РИА Новости в благотворительном фонде Unity, реализующем проект в партнерстве с "Роскосмосом".
Идею реализуют в рамках арт-проекта "Ракета". Первыми свои рисунки для проекта смогли нарисовать дети из Сербии, куда во вторник прибыла делегация "Роскосмоса" и Unity. Дети из этой страны второй раз участвуют в благотворительном проекте Unity. В апреле 2021 года в космос отправился арт-скафандр "Мечтатель", на котором изображены мечты детей с онкозаболеваниями из десяти стран, в том числе Сербии.
"Только в самых смелых фантазиях можно представить яркую и радостную ракету, украшенную детскими мечтами. И это настоящее чудо, которое вдохновляет ребят. Когда мы мечтаем по-отдельности – это просто мечты. Мечтая вместе, мы создаем новую реальность. И сегодняшний старт арт-проекта "Ракета" в Сербии посвящен выздоровлению детей во всем мире", – рассказала РИА Новости президент фонда Unity Алёна Кузьменко.
В Белград по приглашению почты Сербии и лично ее директора Зорана Джорджевича в составе российской делегации прибыли космонавт Сергей Кудь-Сверчков, вернувшийся в апреле из своей первой экспедиции на МКС, и испытатель Института медико-биологических проблем РАН Анастасия Степанова, член экипажей международных изоляционных экспериментов SIRIUS-19 и Mars 160.
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"Для меня самое ценное – показывать детям на примере совершенно необычных профессий и проектов, что будущее станет таким, каким вы захотите. Главное, чтобы дети верили в себя и несмотря ни на что смотрели на жизнь с оптимизмом. Только представьте эффект от осознания того, что "мой рисунок, моя мечта помогла ракете долететь до космоса"! А значит все обязательно сбудется", – рассказала Степанова.
В свою очередь космонавт Кудь-Сверчков, который встречал скафандр "Мечтатель" на борту Международной космической станции, отметил, что это является прекрасным примером, как граждане разных государств могут дружно и плодотворно работать вместе. "Несмотря на различия, у нас очень много общих ценностей. Среди них помощь и забота о детях. В апреле на борт МКС прилетел красочный чехол для космического скафандра – "Мечтатель". Он необычный: сшит из множества ярких рисунков и объединяет мечты детей из разных стран, в том числе из Сербии. Мечты о победе над болезнью, которые поднялись выше облаков! Весь наш международный экипаж без малейших раздумий поддержал юных художников с высоты 420 км", - добавил космонавт.
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"Участие госкорпорации "Роскосмос" в международных благотворительных арт-проектах "Скафандр" и "Мечтатель" подтверждает наше стремление быть социально-ориентированной компанией и содействовать благополучию детей. ...А возможность отправить мечту в космос дает людям надежду на выздоровление", - заявил РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
В ходе официального визита команда Unity встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем и директором почты Зораном Джорджевичем. В Сербии запланированы лекции на темы космоса и благотворительности, а также художественный мастер-класс. "Я очень рад, что почта Сербии стала организатором арт-проекта "Ракета" фонда Unity и визита российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, получив возможность внести свой вклад в популяризацию космонавтики и развитие благотворительности. Верим, что это событие позитивно повлияет на здоровье детей", – сказал РИА Новости Зоран Джорджевич.
 
Сергей Кудь-СверчковАлександр БлошенкоАлександр ВучичРоскосмосСербияБелград (город)
 
 
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