https://ria.ru/20210623/amur-1738203587.html

Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету

Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету - РИА Новости, 23.06.2021

Рисунки детей с онкологией украсят перспективную российскую ракету

Перспективную российскую ракету-носитель украсят рисунками детей с онкологическими заболеваниями из разных стран, сообщили РИА Новости в благотворительном фонде РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:34

2021-06-23T11:34

2021-06-23T11:51

сергей кудь-сверчков

александр блошенко

александр вучич

роскосмос

сербия

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738202769_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9e05572cbc220738b95eefd16c0b38ab.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Перспективную российскую ракету-носитель украсят рисунками детей с онкологическими заболеваниями из разных стран, сообщили РИА Новости в благотворительном фонде Unity, реализующем проект в партнерстве с "Роскосмосом".Идею реализуют в рамках арт-проекта "Ракета". Первыми свои рисунки для проекта смогли нарисовать дети из Сербии, куда во вторник прибыла делегация "Роскосмоса" и Unity. Дети из этой страны второй раз участвуют в благотворительном проекте Unity. В апреле 2021 года в космос отправился арт-скафандр "Мечтатель", на котором изображены мечты детей с онкозаболеваниями из десяти стран, в том числе Сербии."Только в самых смелых фантазиях можно представить яркую и радостную ракету, украшенную детскими мечтами. И это настоящее чудо, которое вдохновляет ребят. Когда мы мечтаем по-отдельности – это просто мечты. Мечтая вместе, мы создаем новую реальность. И сегодняшний старт арт-проекта "Ракета" в Сербии посвящен выздоровлению детей во всем мире", – рассказала РИА Новости президент фонда Unity Алёна Кузьменко.В Белград по приглашению почты Сербии и лично ее директора Зорана Джорджевича в составе российской делегации прибыли космонавт Сергей Кудь-Сверчков, вернувшийся в апреле из своей первой экспедиции на МКС, и испытатель Института медико-биологических проблем РАН Анастасия Степанова, член экипажей международных изоляционных экспериментов SIRIUS-19 и Mars 160."Для меня самое ценное – показывать детям на примере совершенно необычных профессий и проектов, что будущее станет таким, каким вы захотите. Главное, чтобы дети верили в себя и несмотря ни на что смотрели на жизнь с оптимизмом. Только представьте эффект от осознания того, что "мой рисунок, моя мечта помогла ракете долететь до космоса"! А значит все обязательно сбудется", – рассказала Степанова.В свою очередь космонавт Кудь-Сверчков, который встречал скафандр "Мечтатель" на борту Международной космической станции, отметил, что это является прекрасным примером, как граждане разных государств могут дружно и плодотворно работать вместе. "Несмотря на различия, у нас очень много общих ценностей. Среди них помощь и забота о детях. В апреле на борт МКС прилетел красочный чехол для космического скафандра – "Мечтатель". Он необычный: сшит из множества ярких рисунков и объединяет мечты детей из разных стран, в том числе из Сербии. Мечты о победе над болезнью, которые поднялись выше облаков! Весь наш международный экипаж без малейших раздумий поддержал юных художников с высоты 420 км", - добавил космонавт."Участие госкорпорации "Роскосмос" в международных благотворительных арт-проектах "Скафандр" и "Мечтатель" подтверждает наше стремление быть социально-ориентированной компанией и содействовать благополучию детей. ...А возможность отправить мечту в космос дает людям надежду на выздоровление", - заявил РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.В ходе официального визита команда Unity встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем и директором почты Зораном Джорджевичем. В Сербии запланированы лекции на темы космоса и благотворительности, а также художественный мастер-класс. "Я очень рад, что почта Сербии стала организатором арт-проекта "Ракета" фонда Unity и визита российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, получив возможность внести свой вклад в популяризацию космонавтики и развитие благотворительности. Верим, что это событие позитивно повлияет на здоровье детей", – сказал РИА Новости Зоран Джорджевич.

https://ria.ru/20210428/roskosmos-1730245574.html

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, александр блошенко, александр вучич, роскосмос, сербия, белград (город)