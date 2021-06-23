Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/agitatsiya-1738238944.html
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами - РИА Новости, 23.06.2021
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
Роскомнадзор будет незамедлительно принимать меры про пресечению распространения, в том числе в интернете, незаконной агитации перед выборами, соответствующий... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:19
2021-06-23T14:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор будет незамедлительно принимать меры про пресечению распространения, в том числе в интернете, незаконной агитации перед выборами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлениям Центральной избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов РФ незамедлительно принимать меры по пресечению распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ", - говорится в документе.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3b83e632dd0318c9a512f16b1ee141d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
14:19 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Роскомнадзор будет реагировать на распространение незаконной агитации перед выборами в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор будет незамедлительно принимать меры про пресечению распространения, в том числе в интернете, незаконной агитации перед выборами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва".
"Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлениям Центральной избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов РФ незамедлительно принимать меры по пресечению распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ", - говорится в документе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД оценил слова Псаки об отсутствии предупреждений об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
16:21В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
16:20Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
16:17Меркель раскритиковала принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
16:11Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
16:08Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
16:06Минобороны призвало провести расследование действий эсминца в Черном море
16:04В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
Лента новостейМолния