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Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами - РИА Новости, 23.06.2021
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
Роскомнадзор будет незамедлительно принимать меры про пресечению распространения, в том числе в интернете, незаконной агитации перед выборами, соответствующий... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:19
2021-06-23T14:19
2021-06-23T14:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор будет незамедлительно принимать меры про пресечению распространения, в том числе в интернете, незаконной агитации перед выборами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлениям Центральной избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов РФ незамедлительно принимать меры по пресечению распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ", - говорится в документе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
Роскомнадзор будет реагировать на распространение незаконной агитации перед выборами в Госдуму