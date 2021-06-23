https://ria.ru/20210623/aeroport-1738189737.html

Аэропорт Симферополя побил собственные рекорды суточного трафика

Аэропорт Симферополя побил собственные рекорды суточного трафика - РИА Новости, 23.06.2021

Аэропорт Симферополя побил собственные рекорды суточного трафика

Аэропорт Симферополя установил новые исторические рекорды суточного трафика, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:17

2021-06-23T10:17

2021-06-23T10:37

туризм

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Аэропорт Симферополя установил новые исторические рекорды суточного трафика, сообщает пресс-служба авиаузла."В аэропорту Симферополь установлены новые исторические рекорды суточного трафика. 19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейса. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что кроме того, 20 июня, впервые в истории аэропорта в июне, суточный пассажиропоток превысил отметку в 40 тысяч пассажиров. Ранее аэропорт обслуживал свыше 40 тысяч пассажиров в сутки лишь в августе и сентябре 2020 года – пока рекордном по трафику для крымской воздушной гавани периоду за все время наблюдений."Аэропорт Симферополь в этом сезоне работает в условиях рекордного пассажиропотока. Максимальных значений за долгое время наблюдений достиг не только трафик, но и маршрутная сеть, которая уже составляет 63 направления", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210422/krym-1729451087.html

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туризм, россия, симферополь, республика крым, общество