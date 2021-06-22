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МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2021
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной
В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое". РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:29
2021-06-22T16:28
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вячеслав молотов
германия
ссср
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое".Директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова сообщила в беседе с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала войны, что текст знаменитого выступления народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором и были эти слова и которое было произнесено по радио 22 июня 1941 года, был подготовлен после получения уведомления о войне от Германии. Сейчас черновик этой речи хранится в музее российского внешнеполитического ведомства."Он написан карандашом. Это рукописный черновик, над которым затем поработали все члены политбюро, приглашенные к Сталину. Поэтому текст, который был произнесен (Молотовым – ред.) по радио, и черновик немного расходятся. Но в главном они абсолютно едины: текст заканчивается словами "Наше дело правое, победа будет за нами", - отметила она."Чуть позже Молотов вставил галочку и дописал: "Враг будет разбит". То есть все слова, которые стали лозунгом войны и которые нашли отражение и в медали за победу над Германией – "Наше дело правое", - они были произнесены именно Молотовым 22 июня", - добавила Баринова.
https://ria.ru/20210621/volgograd-1737994165.html
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россия
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вячеслав молотов, германия, ссср, общество
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной
10:29 22.06.2021 (обновлено: 16:28 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В МИД рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое".
Директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова сообщила в беседе с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала войны, что текст знаменитого выступления народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором и были эти слова и которое было произнесено по радио 22 июня 1941 года, был подготовлен после получения уведомления о войне от Германии. Сейчас черновик этой речи хранится в музее российского внешнеполитического ведомства.
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"Он написан карандашом. Это рукописный черновик, над которым затем поработали все члены политбюро, приглашенные к Сталину. Поэтому текст, который был произнесен (Молотовым – ред.) по радио, и черновик немного расходятся. Но в главном они абсолютно едины: текст заканчивается словами "Наше дело правое, победа будет за нами", - отметила она.
"Чуть позже Молотов вставил галочку и дописал: "Враг будет разбит". То есть все слова, которые стали лозунгом войны и которые нашли отражение и в медали за победу над Германией – "Наше дело правое", - они были произнесены именно Молотовым 22 июня", - добавила Баринова.
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