https://ria.ru/20210622/voyna-1738030892.html
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2021
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной
В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое". РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:29
2021-06-22T10:29
2021-06-22T16:28
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вячеслав молотов
германия
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_0:3:3190:1797_1920x0_80_0_0_0287c11ca10237191ad20f2810f83d40.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое".Директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова сообщила в беседе с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала войны, что текст знаменитого выступления народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором и были эти слова и которое было произнесено по радио 22 июня 1941 года, был подготовлен после получения уведомления о войне от Германии. Сейчас черновик этой речи хранится в музее российского внешнеполитического ведомства."Он написан карандашом. Это рукописный черновик, над которым затем поработали все члены политбюро, приглашенные к Сталину. Поэтому текст, который был произнесен (Молотовым – ред.) по радио, и черновик немного расходятся. Но в главном они абсолютно едины: текст заканчивается словами "Наше дело правое, победа будет за нами", - отметила она."Чуть позже Молотов вставил галочку и дописал: "Враг будет разбит". То есть все слова, которые стали лозунгом войны и которые нашли отражение и в медали за победу над Германией – "Наше дело правое", - они были произнесены именно Молотовым 22 июня", - добавила Баринова.
https://ria.ru/20210621/volgograd-1737994165.html
https://ria.ru/20210621/voyna-1737975638.html
россия
германия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_256642de91acbdb3222bb5915f710d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), вячеслав молотов, германия, ссср, общество
МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной
10:29 22.06.2021 (обновлено: 16:28 22.06.2021)
В МИД рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны