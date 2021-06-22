https://ria.ru/20210622/voyna-1738030892.html

МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной

МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2021

МИД рассказал об истории одного из главных лозунгов Великой Отечественной

В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое". РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:29

2021-06-22T10:29

2021-06-22T16:28

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вячеслав молотов

германия

ссср

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В МИД России рассказали, как появился один из главных лозунгов Великой Отечественной войны – "Наше дело правое".Директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова сообщила в беседе с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала войны, что текст знаменитого выступления народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором и были эти слова и которое было произнесено по радио 22 июня 1941 года, был подготовлен после получения уведомления о войне от Германии. Сейчас черновик этой речи хранится в музее российского внешнеполитического ведомства."Он написан карандашом. Это рукописный черновик, над которым затем поработали все члены политбюро, приглашенные к Сталину. Поэтому текст, который был произнесен (Молотовым – ред.) по радио, и черновик немного расходятся. Но в главном они абсолютно едины: текст заканчивается словами "Наше дело правое, победа будет за нами", - отметила она."Чуть позже Молотов вставил галочку и дописал: "Враг будет разбит". То есть все слова, которые стали лозунгом войны и которые нашли отражение и в медали за победу над Германией – "Наше дело правое", - они были произнесены именно Молотовым 22 июня", - добавила Баринова.

https://ria.ru/20210621/volgograd-1737994165.html

https://ria.ru/20210621/voyna-1737975638.html

россия

германия

ссср

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россия, великая отечественная война (1941-1945), вячеслав молотов, германия, ссср, общество