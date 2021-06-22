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Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни
Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни - РИА Новости, 22.06.2021
Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни
Диалог с США по визовым проблемам возобновляется в ближайшие дни, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:34
2021-06-22T05:34
2021-06-22T05:34
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Диалог с США по визовым проблемам возобновляется в ближайшие дни, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни
Посол России Антонов заявил, что диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни