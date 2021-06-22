https://ria.ru/20210622/vizy-1738012058.html

Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни

Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни - РИА Новости, 22.06.2021

Диалог с США по визовым проблемам возобновят в ближайшие дни

Диалог с США по визовым проблемам возобновляется в ближайшие дни, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:34

2021-06-22T05:34

2021-06-22T05:34

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Диалог с США по визовым проблемам возобновляется в ближайшие дни, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

https://ria.ru/20210609/vizy-1736351788.html

россия

сша

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россия, анатолий антонов, сша, в мире