https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738114820.html

В Благовещенске вакцинировать от COVID-19 будут на набережной реки Амур

В Благовещенске вакцинировать от COVID-19 будут на набережной реки Амур - РИА Новости, 22.06.2021

В Благовещенске вакцинировать от COVID-19 будут на набережной реки Амур

Вакцинировать от COVID-19 в Благовещенске с 23 по 30 июня будут на набережной реки Амур, губернатор Амурской области Василий Орлов поручил минздраву увеличить... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:54

2021-06-22T16:54

2021-06-22T16:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

василий орлов (губернатор)

коронавирусы

амур (река)

здоровье - общество

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. Вакцинировать от COVID-19 в Благовещенске с 23 по 30 июня будут на набережной реки Амур, губернатор Амурской области Василий Орлов поручил минздраву увеличить количество медиков в прививочных бригадах, чтобы не собирались большие очереди."Уже с завтрашнего дня и по 30 июня в Благовещенске в районе ротонды (Калинина, 1) по вечерам будет работать прививочная бригада в составе медработников городских поликлиник", - сообщает правительство Приамурья.Медики будут работать на набережной в будние дни с пяти до восьми вечера, в выводные – 26 и 27 июня - с трёх часов дня до семи вечера. Желающие сделать прививку должны принести с собой полис, паспорт, СНИЛС. Власти отмечают, что в прошедшее воскресенье на набережной реки Амур в районе ротонды привились за три часа более ста человек."Если есть спрос у населения на эту процедуру по вечерам и в выходные, то, по-видимому, стоит учесть эту тенденцию и организовать работу прививочных бригад в соответствии с запросами амурчан. Больших очередей на вакцинацию собираться не должно", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении правительства.Со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Амурской области Елену Девяткину уточняется, что на 22 июня первым компонентом привито 119 тысяч человек – 32,7% от плана вакцинации, вторым компонентом – 99 181 человек – 27,33% от плана.Девяткина уточнила, что в регион поступило 135 256 доз вакцины, в ближайшие пять дней ожидается поступление ещё 51 300 доз. Привиться можно в любой поликлинике Амурской области.

https://ria.ru/20210621/priamure-1737914516.html

https://ria.ru/20210617/aviaperevozki-1737396078.html

амур (река)

амурская область

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