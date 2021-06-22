https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738096481.html

В МВД заявили о планах привить к августу минимум 60 процентов сотрудников

В МВД заявили о планах привить к августу минимум 60 процентов сотрудников - РИА Новости, 22.06.2021

В МВД заявили о планах привить к августу минимум 60 процентов сотрудников

Российская полиция планирует до августа вакцинировать не менее 60% сотрудников, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител, сообщили в пресс-центре МВД... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:40

2021-06-22T15:40

2021-06-22T15:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская полиция планирует до августа вакцинировать не менее 60% сотрудников, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител, сообщили в пресс-центре МВД РФ."Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции и в августе 2021 года – вторым компонентом не менее 60% сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.Уточняется, что особый акцент будет сделан на охват прививками против COVID-19 постоянного состава, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России.В ведомстве также сообщили, что МВД последовательно принимает меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции среди сотрудников органов внутренних дел, которые относятся к группе повышенного риска."В настоящее время усилен контроль за выполнением личным составом мер профилактики при исполнении служебных обязанностей в общественных местах и контактах с людьми – использованием средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, соблюдением социальной дистанции", - отмечается в сообщении.В релизе отмечается, что самым эффективным средством борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является массовая профилактическая вакцинация.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738061862.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество