https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738076273.html
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников - РИА Новости, 22.06.2021
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников
Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от коронавируса, заявили РИА Новости в Ассоциации семейных адвокатов... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:57
2021-06-22T13:57
2021-06-22T13:57
распространение коронавируса
тоскана
здоровье - общество
флоренция
италия
вакцинация
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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от коронавируса, заявили РИА Новости в Ассоциации семейных адвокатов Тосканы.Школьник заявил, что его родители не дают ему письменного разрешения на вакцинации."Будучи 17-летним, он не может выбирать адвоката напрямую и не может получить прививки без документа от родителей", - рассказал корреспонденту представитель ассоциации Джанни Балдини.Как сообщали со слов подростка местные СМИ, его родители считают вакцины небезопасными, называя их гадостью. О проблеме узнали социальные службы и школа, которая через минобразования обратилась к юристам."Пока заявление не дошло до суда. Я постараюсь поговорить с родителями, чтобы они передумали, - говорит адвокат. - Иначе дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних и будет назначен специальный куратор от прокуратуры". По его словам, подобные случаи стали встречаться в Италии довольно часто. Аналогичный эпизод происходит с семьей из города Ареццо, где вакцинации добивается 16-летний юноша.
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тоскана, здоровье - общество, флоренция, италия, вакцинация
В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников
17-летний флорентиец собирается подать в суд на родителей за запрет вакцинироваться от COVID