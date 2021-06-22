https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738076273.html

В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников

В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников - РИА Новости, 22.06.2021

В Италии подросток решил подать в суд на родителей-антипрививочников

Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от коронавируса, заявили РИА Новости в Ассоциации семейных адвокатов... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:57

2021-06-22T13:57

2021-06-22T13:57

распространение коронавируса

тоскана

здоровье - общество

флоренция

италия

вакцинация

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РИМ, 22 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающим ему прививаться от коронавируса, заявили РИА Новости в Ассоциации семейных адвокатов Тосканы.Школьник заявил, что его родители не дают ему письменного разрешения на вакцинации."Будучи 17-летним, он не может выбирать адвоката напрямую и не может получить прививки без документа от родителей", - рассказал корреспонденту представитель ассоциации Джанни Балдини.Как сообщали со слов подростка местные СМИ, его родители считают вакцины небезопасными, называя их гадостью. О проблеме узнали социальные службы и школа, которая через минобразования обратилась к юристам."Пока заявление не дошло до суда. Я постараюсь поговорить с родителями, чтобы они передумали, - говорит адвокат. - Иначе дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних и будет назначен специальный куратор от прокуратуры". По его словам, подобные случаи стали встречаться в Италии довольно часто. Аналогичный эпизод происходит с семьей из города Ареццо, где вакцинации добивается 16-летний юноша.

https://ria.ru/20210622/minirovanie-1738061524.html

тоскана

флоренция

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тоскана, здоровье - общество, флоренция, италия, вакцинация