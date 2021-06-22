https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738025378.html
Три миллиона российских туристов могут посетить Турцию до конца сентября
Три миллиона российских туристов могут посетить Турцию до конца сентября - РИА Новости, 22.06.2021
Три миллиона российских туристов могут посетить Турцию до конца сентября
Турпоток из России в Турцию до конца сентября может составить около 3 миллионов человек, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:34
2021-06-22T09:34
2021-06-22T14:52
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
майя ломидзе
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Турпоток из России в Турцию до конца сентября может составить около 3 миллионов человек, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По оценкам аналитической службы АТОР, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений турпоток из России в Турцию на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул, с 22 июня до конца сентября может составить около 3 миллионов человек", - сказала Ломидзе.Глава ассоциации подчеркнула, что в эту цифру включены также путешественники, которые не смогли отправиться в Турцию в апреле-июне.Ломидзе также считает, что "высокий" сезон может продлиться и в октябре – при условии хорошей погоды и благоприятных цен."Летний сезон 2021 года для Турции в плане российского турпотока, безусловно, будет лучше, чем прошлый: начало в июне, а не в августе, расширена география полетов. В 2020 году полеты в Турцию начинались из семи городов, затем список постепенно расширился до 21 города. Летом этого года полеты в Турцию разрешены из 32 городов России", - добавила глава АТОР.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в эту страну из России начинают осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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Эмоции первых российских туристов, которые летят в Турцию
Первые российские туристы летят в Турцию из Екатеринбурга и Петербурга делятся эмоциями.
2021-06-22T09:34
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, майя ломидзе, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул
Три миллиона российских туристов могут посетить Турцию до конца сентября
09:34 22.06.2021 (обновлено: 14:52 22.06.2021)
Около трех миллионов российских туристов могут посетить Турцию до конца сентября