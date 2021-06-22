https://ria.ru/20210622/stalin-1738105900.html

Нарышкин рассказал, как Сталину доложили о подготовке Германии к войне

Нарышкин рассказал, как Сталину доложили о подготовке Германии к войне - РИА Новости, 22.06.2021

Нарышкин рассказал, как Сталину доложили о подготовке Германии к войне

Иосиф Сталин за несколько дней до нападения гитлеровской Германии на СССР нацелил отечественных разведчиков на то, чтобы перепроверить всю информацию о... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:22

2021-06-22T16:22

2021-06-22T18:33

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

иосиф сталин (джугашвили)

сергей нарышкин

германия

ссср

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Иосиф Сталин за несколько дней до нападения гитлеровской Германии на СССР нацелил отечественных разведчиков на то, чтобы перепроверить всю информацию о готовящемся вторжении, и те сделали это, но доложить руководителю страны уже не успели. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В своей статье в журнале "Национальная оборона", которая приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, Нарышкин напомнил, что 17 июня 1941 года Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова и начальника внешней разведки НКГБ Павла Фитина. Обсуждали сообщение из берлинской резидентуры, в котором со ссылкой на источник под оперативным псевдонимом "Старшина" говорилось, что все военные мероприятия Германии по подготовке наступления полностью закончены и удара можно ожидать в любое время.Сталин хотел лично и в деталях узнать, насколько надежен источник. Сообщение, которое было направлено из берлинской резидентуры 16 июня, лежало на его рабочем столе, отметил Нарышкин.Фитин взял на себя ответственность уверить главкома в абсолютной надежности "Старшины", однако, внимательно выслушав объяснения, Сталин отреагировал резко: "Дезинформация. Можете идти".По словам Нарышкина, такой жесткой реакции главы государства глава разведки не ожидал, но, похоже, правильно ее понял."Календарь сообщений..." готовила сотрудница разведки Зоя Рыбкина, впоследствии получившая широкую известность как детская писательница Зоя Воскресенская. "Старшиной" и "Корсиканцем" были двое легендарных немецких агентов советской разведки и антифашистов — обер-лейтенант Харро Шульце-Бойзен, работавший в Министерстве авиации Германии, и Арвид Харнак, служивший в Министерстве экономики.Как отмечают историки, руководству страны перед войной было сложно принимать верные решения, поскольку в советской внешней разведке со времен ее создания в 1920 году не существовало специального информационно-аналитического подразделения, которое занималось бы анализом, проверкой, оценкой полученных данных и, что очень важно, выявлением дезинформации, попадавшей в агентурные сообщения.В то же время Сталин установил такой порядок работы с разведывательными материалами, в соответствии с которым он получал сырые, нефильтрованные сообщения. До войны с Германией глава партии не требовал от разведки осмысления добываемых сведений, каких-либо выводов и прогнозов. Историки спецслужб не исключают, что Сталин опасался — из-за такой фильтрации могло быть упущено что-то важное. Советский лидер был не одинок в таком подходе к разведывательной информации — британский премьер Черчилль тоже требовал себе исходники.Но, как отмечают эксперты, такой подход снижал барьер для проникновения в нарастающем потоке сообщений руководству страны недостаточно достоверных, разобщенных, да и просто противоречивых сведений — тем более в условиях противостояния такому мощному и опытному противнику, как Германия, широко применявшему изощренную дезинформацию, подготовленную высококлассными профессионалами.С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений, отметил Нарышкин в статье. Так, СВР узнала точную дату нападения гитлеровской Германии на СССР за 11 дней до того, как это произошло, — 11 июня 1941 года.

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

https://ria.ru/20210622/oshibki-1738032941.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), иосиф сталин (джугашвили), сергей нарышкин, германия, ссср