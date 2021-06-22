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ПСБ подписал соглашение с Калининградской областью
ПСБ подписал соглашение с Калининградской областью - РИА Новости, 22.06.2021
ПСБ подписал соглашение с Калининградской областью
оглашение о сотрудничестве в целях стимулирования социально-экономического развития Калининградской области подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:01
2021-06-22T19:01
псб (банк псб)
петр фрадков
корпорация развития
промсвязьбанк
калининградская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях стимулирования социально-экономического развития Калининградской области подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор области Антон Алиханов, сообщает пресс-служба банка. ПСБ, в частности, будет содействовать руководству области в реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, поддерживать малое и среднее предпринимательство, повышать доступность программы ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также разработает проект по повышению финансовой грамотности жителей региона. "ПСБ и Калининградскую область объединяет многолетнее партнерство, и мы видим, как меняется область, развивается ее инфраструктура и экономика, в том числе при нашем содействии. Банк участвует в реализации национальных проектов на территории региона, выступает одним из ключевых партнеров Корпорации развития Калининградской области и Центра поддержки малого бизнеса, финансирует крупнейшие предприятия региона, в том числе из оборонно-промышленного комплекса", - отметил ФрадковОн сообщил о дальнейших планах банка развивать сотрудничество как с сектором ОПК в целом, так и с его сотрудниками, предлагая им льготные условия обслуживания. "Реализация соглашения также поддержит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Калининградской области, повысит доступность ипотеки для работников бюджетной сферы и всего населения", – сказал председатель ПСБ. В свою очередь глава региона отметил, что области интересен весь спектр финансовых возможностей для развития инфраструктуры, в том числе в жилищном строительстве, развитии прибрежной зоны и по другим направлениям. После рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли самый большой в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ) площадью 4500 квадратных метров на территории стадиона "Калининград". Центр был за короткое время построен в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" при поддержке Российской федерации баскетбола и стал третьим по счету. По словам Фрадкова, проект "ПСБ – Детям" очень востребован в регионах, и до конца этого года банк планирует ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Подобные спортивные комплексы банка уже работают в Туле и Новомосковске. Крупнейший из них - калининградский ЦУБ - включает в себя полноразмерную баскетбольную площадку для игры 5 на 5 игроков, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 игрока и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам международной федерации баскетбола (FIBA). Все желающие могут прийти в новый Центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно - он доступен для спортсменов и любителей разных возрастов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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псб (банк псб), петр фрадков, корпорация развития, промсвязьбанк, калининградская область, новости компаний - экономика

ПСБ подписал соглашение с Калининградской областью

19:01 22.06.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях стимулирования социально-экономического развития Калининградской области подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор области Антон Алиханов, сообщает пресс-служба банка.
ПСБ, в частности, будет содействовать руководству области в реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, поддерживать малое и среднее предпринимательство, повышать доступность программы ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также разработает проект по повышению финансовой грамотности жителей региона.
"ПСБ и Калининградскую область объединяет многолетнее партнерство, и мы видим, как меняется область, развивается ее инфраструктура и экономика, в том числе при нашем содействии. Банк участвует в реализации национальных проектов на территории региона, выступает одним из ключевых партнеров Корпорации развития Калининградской области и Центра поддержки малого бизнеса, финансирует крупнейшие предприятия региона, в том числе из оборонно-промышленного комплекса", - отметил Фрадков
Он сообщил о дальнейших планах банка развивать сотрудничество как с сектором ОПК в целом, так и с его сотрудниками, предлагая им льготные условия обслуживания.
"Реализация соглашения также поддержит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Калининградской области, повысит доступность ипотеки для работников бюджетной сферы и всего населения", сказал председатель ПСБ.
В свою очередь глава региона отметил, что области интересен весь спектр финансовых возможностей для развития инфраструктуры, в том числе в жилищном строительстве, развитии прибрежной зоны и по другим направлениям.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:27
ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве
После рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли самый большой в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ) площадью 4500 квадратных метров на территории стадиона "Калининград". Центр был за короткое время построен в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям" при поддержке Российской федерации баскетбола и стал третьим по счету.
По словам Фрадкова, проект "ПСБ – Детям" очень востребован в регионах, и до конца этого года банк планирует ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах.
Подобные спортивные комплексы банка уже работают в Туле и Новомосковске. Крупнейший из них - калининградский ЦУБ - включает в себя полноразмерную баскетбольную площадку для игры 5 на 5 игроков, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 игрока и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам международной федерации баскетбола (FIBA). Все желающие могут прийти в новый Центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно - он доступен для спортсменов и любителей разных возрастов.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковКорпорация РазвитияПромсвязьбанкКалининградская областьНовости компаний - Экономика
 
 
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