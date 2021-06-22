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Липчане стали призерами всероссийской олимпиады по ракетомоделированию
Липчане стали призерами всероссийской олимпиады по ракетомоделированию - РИА Новости, 22.06.2021
Липчане стали призерами всероссийской олимпиады по ракетомоделированию
Ученики чаплыгинского филиала центра дополнительного образования Липецкой области стали призерами Всероссийской научно-технической олимпиады по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:55
2021-06-22T16:55
2021-06-22T16:55
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
сергиев посад
общество
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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Ученики чаплыгинского филиала центра дополнительного образования Липецкой области стали призерами Всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию среди школьников, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в олимпипаде приняли участие девять команд образовательных учреждений и спортивных клубов из восьми регионов страны. Золото завоевали воспитанники Центра детского технического творчества "Юность" из Сергиева Посада, третье место у спортсменов московской школы №548."Мы стараемся создавать равные возможности для образования детей. Школы в муниципалитетах переоснащаем, модернизируем. Педагоги регулярно повышают свою квалификацию. Всё это позволяет талантливым детям в разных уголках региона раскрыться и самореализоваться", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210621/ogranicheniya-1737885459.html
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игорь артамонов, липецкая область, сергиев посад, общество