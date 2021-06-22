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"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко
"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко - РИА Новости, 22.06.2021
"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко
Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
2021-06-22T14:33
2021-06-22T14:33
2021-06-22T14:33
видео
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В Республике продолжает действовать режим ЧС. Подтоплено больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди в некоторых регионах Крымского полуострова. МЧС объявило новое штормовое предупреждение.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко
Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. В Республике продолжает действовать режим ЧС. Подтоплено больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди в некоторых регионах Крымского полуострова. МЧС объявило новое штормовое предупреждение.
2021-06-22T14:33
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко
Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
2021-06-22T14:33
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PT1M31S
"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко
Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.