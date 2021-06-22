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"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко

"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко - РИА Новости, 22.06.2021

"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко

Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

2021-06-22T14:33

2021-06-22T14:33

2021-06-22T14:33

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В Республике продолжает действовать режим ЧС. Подтоплено больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди в некоторых регионах Крымского полуострова. МЧС объявило новое штормовое предупреждение.

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"Каждому жителю придет помощь" – замминистра МЧС Виктор Яцуценко Основные последствия потопа в Ялте ликвидируют до конца недели. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. В Республике продолжает действовать режим ЧС. Подтоплено больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди в некоторых регионах Крымского полуострова. МЧС объявило новое штормовое предупреждение. 2021-06-22T14:33 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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