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В Москве побит температурный рекорд
В Москве побит температурный рекорд - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве побит температурный рекорд
В Москве установлен новый температурный рекорд — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:23
2021-06-22T18:23
2021-06-22T19:51
россия
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роман вильфанд
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве установлен новый температурный рекорд — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В 11:00 было 31,5 градуса, то есть 0,3 градуса не дотягивали до рекорда, но уже в 12:00, в полдень, рекорд пал — 31,9 градуса на станции ВДНХ… В 13:00 уже было 32,2 градуса, в 14:30 – 32,9 градуса, в 15:00 – 33,6 градуса, в 16:00 – 33,7 градуса", — сказал Вильфанд.До этого максимальную температуру для 22 июня зафиксировали в 1917 году. Тогда она составила 31,8 градуса.Вильфанд также отметил, что нельзя исключать нового рекорда и для 23 июня.
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россия, погода, роман вильфанд, общество, гидрометцентр, москва
В Москве побит температурный рекорд
18:23 22.06.2021 (обновлено: 19:51 22.06.2021)
Гидрометцентр сообщил, что в Москве побит рекорд жары, температура поднялась до +33,7 градуса
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
В Москве
установлен новый температурный рекорд — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"В 11:00 было 31,5 градуса, то есть 0,3 градуса не дотягивали до рекорда, но уже в 12:00, в полдень, рекорд пал — 31,9 градуса на станции ВДНХ… В 13:00 уже было 32,2 градуса, в 14:30 – 32,9 градуса, в 15:00 – 33,6 градуса, в 16:00 – 33,7 градуса", — сказал Вильфанд.
До этого максимальную температуру для 22 июня зафиксировали в 1917 году. Тогда она составила 31,8 градуса.
Вильфанд также отметил, что нельзя исключать нового рекорда и для 23 июня.