https://ria.ru/20210622/pogoda-1738133333.html

В Москве побит температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве побит температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:23

2021-06-22T18:23

2021-06-22T19:51

россия

погода

роман вильфанд

общество

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве установлен новый температурный рекорд — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В 11:00 было 31,5 градуса, то есть 0,3 градуса не дотягивали до рекорда, но уже в 12:00, в полдень, рекорд пал — 31,9 градуса на станции ВДНХ… В 13:00 уже было 32,2 градуса, в 14:30 – 32,9 градуса, в 15:00 – 33,6 градуса, в 16:00 – 33,7 градуса", — сказал Вильфанд.До этого максимальную температуру для 22 июня зафиксировали в 1917 году. Тогда она составила 31,8 градуса.Вильфанд также отметил, что нельзя исключать нового рекорда и для 23 июня.

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россия, погода, роман вильфанд, общество, гидрометцентр, москва