https://ria.ru/20210622/pamfilova-1738064804.html

Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК

Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК - РИА Новости, 22.06.2021

Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК

ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:01

2021-06-22T13:01

2021-06-22T13:01

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Поскольку наша информационная система ГАС "Выборы" надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК, мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", - сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что ЦИК сталкивается с этими атаками постоянно, но благодаря сильной службе безопасности их удаётся отразить."Хочу сказать, что география таких атак довольно многозначительная. Я назову только две страны, откуда больше всего: США и Великобритания", - отметила председатель ЦИК.При этом она добавила, что есть целый ряд данных, которые ЦИК не хочет озвучивать, чтобы "не вооружать наших противников".

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

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россия, элла памфилова, цик рф, великобритания, сша, в мире, политика