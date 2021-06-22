https://ria.ru/20210622/pamfilova-1738064804.html
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК - РИА Новости, 22.06.2021
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК
ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:01
2021-06-22T13:01
2021-06-22T13:01
россия
элла памфилова
цик рф
великобритания
сша
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_fd0781dabaa347e9a07343950a8fc2ce.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Поскольку наша информационная система ГАС "Выборы" надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК, мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", - сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что ЦИК сталкивается с этими атаками постоянно, но благодаря сильной службе безопасности их удаётся отразить."Хочу сказать, что география таких атак довольно многозначительная. Я назову только две страны, откуда больше всего: США и Великобритания", - отметила председатель ЦИК.При этом она добавила, что есть целый ряд данных, которые ЦИК не хочет озвучивать, чтобы "не вооружать наших противников".
https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_01e6d956b98f2bf853dda13dfb499b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, цик рф, великобритания, сша, в мире, политика
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила об атаках на сайт, в том числе из США и Великобритании
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ЦИК России
постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Поскольку наша информационная система ГАС "Выборы" надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК, мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что ЦИК сталкивается с этими атаками постоянно, но благодаря сильной службе безопасности их удаётся отразить.
"Хочу сказать, что география таких атак довольно многозначительная. Я назову только две страны, откуда больше всего: США и Великобритания", - отметила председатель ЦИК.
При этом она добавила, что есть целый ряд данных, которые ЦИК не хочет озвучивать, чтобы "не вооружать наших противников".