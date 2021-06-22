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Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК - РИА Новости, 22.06.2021
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК
ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:01
2021-06-22T13:01
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элла памфилова
цик рф
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политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Поскольку наша информационная система ГАС "Выборы" надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК, мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", - сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что ЦИК сталкивается с этими атаками постоянно, но благодаря сильной службе безопасности их удаётся отразить."Хочу сказать, что география таких атак довольно многозначительная. Я назову только две страны, откуда больше всего: США и Великобритания", - отметила председатель ЦИК.При этом она добавила, что есть целый ряд данных, которые ЦИК не хочет озвучивать, чтобы "не вооружать наших противников".
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россия, элла памфилова, цик рф, великобритания, сша, в мире, политика
Памфилова сообщила об атаках на сайт ЦИК
13:01 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила об атаках на сайт, в том числе из США и Великобритании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ЦИК России постоянно сталкивается с атаками на свой сайт, в том числе из США и Великобритании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Поскольку наша информационная система ГАС "Выборы" надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК, мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", - сказала Памфилова журналистам.
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Она добавила, что ЦИК сталкивается с этими атаками постоянно, но благодаря сильной службе безопасности их удаётся отразить.
"Хочу сказать, что география таких атак довольно многозначительная. Я назову только две страны, откуда больше всего: США и Великобритания", - отметила председатель ЦИК.
При этом она добавила, что есть целый ряд данных, которые ЦИК не хочет озвучивать, чтобы "не вооружать наших противников".
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