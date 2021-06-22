https://ria.ru/20210622/matvienko-1738046484.html

Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки

Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обратилась к лидерам партий с просьбой обеспечить достаточное представительство женщин в начале партийных... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:32

2021-06-22T11:32

2021-06-22T11:32

женщины

валентина матвиенко

госдума рф

политика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обратилась к лидерам партий с просьбой обеспечить достаточное представительство женщин в начале партийных списков на предстоящих выборах.Ранее спикер заявила, что намерена направить соответствующее обращение руководству политических партий - в ходе выборов в Госдуму активнее включать женщин на проходные места в парламент."Я ещё в марте направила свое письмо всем политическим партиям", - сказала Матвиенко на итоговом брифинге во вторник.По ее мнению, общество более гармонично, если равные возможности есть у всех.Законодатель выразила благодарность ответившим политическим лидерам и предложила посмотреть, как это будет реализовано на практике. Спикер ожидает, что партии, в головной части партийных списков которых будут представлены женщины, "получат больше голосов избирателей".

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/8-marta-1600332195.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/feminizm-1734434580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женщины, валентина матвиенко, госдума рф, политика