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Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки
Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обратилась к лидерам партий с просьбой обеспечить достаточное представительство женщин в начале партийных... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:32
2021-06-22T11:32
женщины
валентина матвиенко
госдума рф
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обратилась к лидерам партий с просьбой обеспечить достаточное представительство женщин в начале партийных списков на предстоящих выборах.Ранее спикер заявила, что намерена направить соответствующее обращение руководству политических партий - в ходе выборов в Госдуму активнее включать женщин на проходные места в парламент."Я ещё в марте направила свое письмо всем политическим партиям", - сказала Матвиенко на итоговом брифинге во вторник.По ее мнению, общество более гармонично, если равные возможности есть у всех.Законодатель выразила благодарность ответившим политическим лидерам и предложила посмотреть, как это будет реализовано на практике. Спикер ожидает, что партии, в головной части партийных списков которых будут представлены женщины, "получат больше голосов избирателей".
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/8-marta-1600332195.html
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женщины, валентина матвиенко, госдума рф, политика
Матвиенко предложила активнее включать женщин в предвыборные списки
11:32 22.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Матвиенко попросила лидеров партий обеспечить представительство женщин в партийных списках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обратилась к лидерам партий с просьбой обеспечить достаточное представительство женщин в начале партийных списков на предстоящих выборах.
Ранее спикер заявила, что намерена направить соответствующее обращение руководству политических партий - в ходе выборов в Госдуму активнее включать женщин на проходные места в парламент.
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"Я ещё в марте направила свое письмо всем политическим партиям", - сказала Матвиенко на итоговом брифинге во вторник.
По ее мнению, общество более гармонично, если равные возможности есть у всех.
"Включение определенного количества женщин в списки в хвосте - это мнимое равенство", - подчеркнула она.
Законодатель выразила благодарность ответившим политическим лидерам и предложила посмотреть, как это будет реализовано на практике. Спикер ожидает, что партии, в головной части партийных списков которых будут представлены женщины, "получат больше голосов избирателей".
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женщиныВалентина МатвиенкоГосдума РФПолитика
 
 
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