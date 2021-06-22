https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую - РИА Новости, 22.06.2021
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:57
2021-06-22T11:57
2021-06-22T12:53
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую. На кадры попал коридор корпуса, а также комната, в которой произошло ЧП.Ранее Следственный комитет задержал подозреваемую в убийстве — 23-летнюю девушку, которая проходила студенческую практику в этом же лагере. По информации ведомства, девушки жили в одной комнате. Как сообщил источник РИА Новости, вожатые распивали спиртное, когда между ними произошел спор о том, кто лучше справляется с работой. Одна из девушек ударила оппонентку ножом, та успела выбежать в коридор, однако вскоре скончалась.Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210621/lechenie-1737914256.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую
11:57 22.06.2021 (обновлено: 12:53 22.06.2021)
Появилось видео с места убийства вожатой детского лагеря "Лесной лорд" в Подмосковье
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ
опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья
, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую.
На кадры попал коридор корпуса, а также комната, в которой произошло ЧП.
Ранее Следственный комитет задержал подозреваемую в убийстве — 23-летнюю девушку, которая проходила студенческую практику в этом же лагере. По информации ведомства, девушки жили в одной комнате.
Как сообщил источник РИА Новости, вожатые распивали спиртное, когда между ними произошел спор о том, кто лучше справляется с работой. Одна из девушек ударила оппонентку ножом, та успела выбежать в коридор, однако вскоре скончалась.
Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.