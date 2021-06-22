https://ria.ru/20210622/lager-1738051851.html

Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую

Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую - РИА Новости, 22.06.2021

Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:57

2021-06-22T11:57

2021-06-22T12:53

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую. На кадры попал коридор корпуса, а также комната, в которой произошло ЧП.Ранее Следственный комитет задержал подозреваемую в убийстве — 23-летнюю девушку, которая проходила студенческую практику в этом же лагере. По информации ведомства, девушки жили в одной комнате. Как сообщил источник РИА Новости, вожатые распивали спиртное, когда между ними произошел спор о том, кто лучше справляется с работой. Одна из девушек ударила оппонентку ножом, та успела выбежать в коридор, однако вскоре скончалась.Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210621/lechenie-1737914256.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), происшествия