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Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую - РИА Новости, 22.06.2021
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:57
2021-06-22T12:53
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую. На кадры попал коридор корпуса, а также комната, в которой произошло ЧП.Ранее Следственный комитет задержал подозреваемую в убийстве — 23-летнюю девушку, которая проходила студенческую практику в этом же лагере. По информации ведомства, девушки жили в одной комнате. Как сообщил источник РИА Новости, вожатые распивали спиртное, когда между ними произошел спор о том, кто лучше справляется с работой. Одна из девушек ударила оппонентку ножом, та успела выбежать в коридор, однако вскоре скончалась.Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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московская область (подмосковье), происшествия
Опубликовано видео из детского лагеря в Подмосковье, где убили вожатую
11:57 22.06.2021 (обновлено: 12:53 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Появилось видео с места убийства вожатой детского лагеря "Лесной лорд" в Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из детского лагеря "Лесной лорд" в Пушкинском городском округе Подмосковья, где во время конфликта убили 20-летнюю вожатую.
На кадры попал коридор корпуса, а также комната, в которой произошло ЧП.
Ранее Следственный комитет задержал подозреваемую в убийстве — 23-летнюю девушку, которая проходила студенческую практику в этом же лагере. По информации ведомства, девушки жили в одной комнате.
Как сообщил источник РИА Новости, вожатые распивали спиртное, когда между ними произошел спор о том, кто лучше справляется с работой. Одна из девушек ударила оппонентку ножом, та успела выбежать в коридор, однако вскоре скончалась.
Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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