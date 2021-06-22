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В Москве побит антирекорд по коронавирусу

В Москве побит антирекорд по коронавирусу - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве побит антирекорд по коронавирусу

На этой неделе Москва, к сожалению, побила антирекорд по коронавирусу, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:06

2021-06-22T19:06

2021-06-22T19:11

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На этой неделе Москва, к сожалению, побила антирекорд по коронавирусу, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Вы знаете, что у нас уже более 9 тысяч заболевших каждый день, большое количество госпитализаций, но и мы, к сожалению, побили определенные антирекорды на этой неделе. И в конце прошлой. Собственно говоря, такого количества заболевших не было предыдущее все время ковида", - сказал Немерюк в эфире канала "Россия 24".

москва

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2021

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