https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738116221.html

Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом

Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021

Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом

Больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее болеют им, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:56

2021-06-22T16:56

2021-06-22T16:56

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее болеют им, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы"."Больные диабетом в 2-3 раза чаще заражаются, у них заболевание протекает тяжелее, они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще требуют искусственной вентиляции легких и конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше", - сообщил Анциферов.Специалист подчеркнул, что диабет и другие эндокринные заболевания не относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса."У нас в городе 380 тысяч москвичей имеют сахарный диабет, из них 360 тысяч больных сахарным диабетом второго типа и 20 тысяч первого типа... Пациенты, больные диабетом, признаны приоритетным населением, которые должны прививаться в первую очередь", - сказал он.Также врач отметил, что шансы заболеть коронавирусом у человека с диабетом выше, когда сахар в крови понижен.

https://ria.ru/20210622/sposob-1738113247.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество