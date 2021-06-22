https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738116221.html
Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом
Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом - РИА Новости, 22.06.2021
Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом
Больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее болеют им, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:56
2021-06-22T16:56
2021-06-22T16:56
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее болеют им, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы"."Больные диабетом в 2-3 раза чаще заражаются, у них заболевание протекает тяжелее, они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще требуют искусственной вентиляции легких и конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше", - сообщил Анциферов.Специалист подчеркнул, что диабет и другие эндокринные заболевания не относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса."У нас в городе 380 тысяч москвичей имеют сахарный диабет, из них 360 тысяч больных сахарным диабетом второго типа и 20 тысяч первого типа... Пациенты, больные диабетом, признаны приоритетным населением, которые должны прививаться в первую очередь", - сказал он.Также врач отметил, что шансы заболеть коронавирусом у человека с диабетом выше, когда сахар в крови понижен.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом
Эндокринолог заявил, что больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее болеют им, сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы".
"Больные диабетом в 2-3 раза чаще заражаются, у них заболевание протекает тяжелее, они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще требуют искусственной вентиляции легких и конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше", - сообщил Анциферов.
Специалист подчеркнул, что диабет и другие эндокринные заболевания не относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса.
"У нас в городе 380 тысяч москвичей имеют сахарный диабет, из них 360 тысяч больных сахарным диабетом второго типа и 20 тысяч первого типа... Пациенты, больные диабетом, признаны приоритетным населением, которые должны прививаться в первую очередь", - сказал он.
Также врач отметил, что шансы заболеть коронавирусом у человека с диабетом выше, когда сахар в крови понижен.