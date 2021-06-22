https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738043889.html
В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19
За время пандемии в РФ умерли 130 347 больных с COVID-19, за сутки скончались 546 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:22
2021-06-22T11:22
2021-06-22T12:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За время пандемии в РФ умерли 130 347 больных с COVID-19, за сутки скончались 546 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 546 смертей... За весь период по России умерло 130 347 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 86 человек, в Санкт-Петербурге - 82, в Нижегородской области - 22.
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738041403.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19
11:22 22.06.2021 (обновлено: 12:07 22.06.2021)
В России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19 с февраля