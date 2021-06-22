https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738043889.html

В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

В России за сутки умерли 546 пациентов с COVID-19

За время пандемии в РФ умерли 130 347 больных с COVID-19, за сутки скончались 546 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:22

2021-06-22T11:22

2021-06-22T12:07

распространение коронавируса

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За время пандемии в РФ умерли 130 347 больных с COVID-19, за сутки скончались 546 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 546 смертей... За весь период по России умерло 130 347 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 86 человек, в Санкт-Петербурге - 82, в Нижегородской области - 22.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738041403.html

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