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Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной
Ситуация с COVID-19 тревожная, россияне должны активно делать прививки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:35
2021-06-22T10:35
2021-06-22T10:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 тревожная, россияне должны активно делать прививки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ситуация (с коронавирусом - ред.) действительно тревожная, и хочется надеяться, что все граждане России проникнутся социальной ответственностью, заботой о своем здоровье, о здоровье окружающих, близких. Каждый, кто делает прививку, тем самым вносит свой вклад в наше общую безопасность. Сегодня всем очень важно это осознать", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.
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Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной
10:35 22.06.2021 (обновлено: 10:55 22.06.2021)
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной и призвала активно прививаться