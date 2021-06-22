https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738031609.html

Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной

Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной

Ситуация с COVID-19 тревожная, россияне должны активно делать прививки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:35

2021-06-22T10:35

2021-06-22T10:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 тревожная, россияне должны активно делать прививки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ситуация (с коронавирусом - ред.) действительно тревожная, и хочется надеяться, что все граждане России проникнутся социальной ответственностью, заботой о своем здоровье, о здоровье окружающих, близких. Каждый, кто делает прививку, тем самым вносит свой вклад в наше общую безопасность. Сегодня всем очень важно это осознать", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество